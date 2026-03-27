Megdöbbentő haláleset helyszíne volt a török üveggyár pénteken Kaposváron – értesült a Sonline. A portál információi szerint műszakkezdés előtt fedezték fel egy ott dolgozó férfi holttestét a kollégái.
Holttestre bukkantak a kaposvári üveggyárban, egyelőre nagy a titkolózás az ügyben
Műszakkezdés előtt, péntek reggel.
Beszámolnak arról is, hogy a munkás önkezével vetett véget az életének. Az esetre a lap figyelmét egy olvasójuk hívta fel, és bár több helyre is elküldték a kérdéseiket, szűkszavú válaszokat kaptak. A Sisecam menedzsmentjének a válaszát és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság válaszát ide kattintva, a Sonline cikkében olvashatja el.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06-80-820-111-es telefonszámot!
