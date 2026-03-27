Így kóláznak a fideszesek + videó

– Kólázunk. De mi fideszesek vagyunk, dobozból fogyasztjuk – hangzik el a videón, amit Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár tett közzé a Facebook-oldalán.

És nem tányérból, ahogy a tiszások – teszi hozzá Tilki Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fideszes országgyűlési képviselője.

Aki felszívja a csíkot, az húzza el a csíkot

– üzente a drogbotrányba keveredett Magyar Péternek és Radnai Márknak az államtitkár.

Egyre több részlet derül ki ugyanis a Tisza vezetőinek drogügyeiről. Arról a 2024. augusztusi drogos házibuliról, amiről Magyar Péter már korábban kitálalt, tegnap például az hangzott el egy videóban, hogy Magyar Péter és Vogel Evelin bevitték magukkal egy tálcán a drogot a híres hálószobába.