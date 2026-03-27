Kenőpénzzel fizették le a boncmestereket, egy banális dolgot kértek cserébe

Két korrupt boncmester ellen emeltek vádat. Mindketten egy Pest vármegyei kórházban tevékenykedtek.

2026. 03. 27. 11:32
Boncterem
Megvesztegetett boncmesterek ellen emeltek vádat – tudatta a Pest Vármegyei Főügyészség. A két férfi boncmesterként dolgozott egy Pest vármegyei kórházban, munkakörük részét képezte a holttestek boncolásán és végtisztességre való felkészítésén túl a kapcsolattartás a temetkezési vállalkozókkal.

600 boncolás esetében vettek át kenőpénzt
Több mint 600 boncolás kapcsán 5,5 millió forintot zsebeltek be

A kórházban kialakult gyakorlat szerint a boncmesterek határozták meg a boncolások időpontját. A temetkezési vállalkozóknak viszont az volt fontos, hogy a boncolások számukra kedvező időpontban legyenek, a temetéseket mielőbb lebonyolíthassák és a hűtési költségeket csökkenthessék.

A két megvádolt boncmester 2021 novembere és 2023 márciusa között számos temetkezési vállalkozótól összesen több mint 600 boncolás esetében vett át kenőpénzt azért, hogy az egyébként irányadó sorrendet megkerülve korábban végezze el a boncolásokat és adja ki a holttesteket. A boncmesterek így összesen mintegy 5,5 millió forint bevételre tettek szert.

A Pest Vármegyei Főügyészség a két férfit többrendbeli minősített vesztegetés elfogadásával, az őket lefizető hét embert pedig vesztegetés vétségével vádolja. Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni – közölte a vádhatóság.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekoroszország

Még néhány „apróság”

Bayer Zsolt avatarja

Na, és vajon kinek a pénzét vitték?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
