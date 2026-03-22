Ilyen nincs még egy – Különleges terepasztalt adott át a Miniszterelnökséget vezető miniszter

Különleges kulturális eseménynek adott otthont a budapesti Eiffel Műhelyház: ünnepélyesen is bemutatták Szörényi Szabolcs monumentális vasúti terepasztalát, amelynek átadásán Gulyás Gergely is jelen volt.

Gulyás Gergely is tiszteletét tette Szörényi Szabolcs terepasztalának bemutatásánál (Fotó: Kondri Szilvia)

A miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy Szörényi Szabolcs nevét a legtöbben zeneszerzőként és az Illés-együttes meghatározó tagjaként ismerték meg, ugyanakkor életműve jóval túlmutat a zenén.

A most bemutatott alkotás is ezt a sokoldalúságot bizonyítja: egy mintegy 150 négyzetméteres, aprólékosan kidolgozott vasúti terepasztalról van szó, amely a magyar modellezés egyik kiemelkedő darabja.

A terepasztal nem csupán mérete miatt lenyűgöző. A részletek gazdagsága, a gondosan megalkotott jelenetek és a korhű elemek egy olyan világot idéznek meg, amely mára jórészt eltűnt. A látogatók szó szerint „belepillanthatnak” a múltba: megnézhetik, hogyan működött a vasúti közlekedés évtizedekkel ezelőtt, milyen volt a környezet, és hogyan illeszkedett mindez a mindennapi életbe.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy az alkotás nemcsak a modellezés szerelmeseinek szól. A kiállítás célja az is, hogy a fiatalabb generációk számára is élményszerűen mutassa be ezt a korszakot, miközben játékos formában kelti fel az érdeklődést a vasutak világa iránt. A szervezők szerint a terepasztal sok gyermek számára jelent majd különleges élményt, ugyanakkor a szakértők és rajongók is hosszasan elidőzhetnek a finom részletek tanulmányozásán.

Az Eiffel Műhelyházban mostantól bárki megtekintheti ezt az egyedülálló alkotást, amely egyszerre tisztelgés Szörényi Szabolcs munkássága előtt és egy korszak látványos lenyomata.