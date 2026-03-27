Mandiner Mesterterv - Az indulatot nem lehet visszapréselni a palackba + videó

Kinek van igaza? Valóban kétpárti parlamentet szeretne a Medián, miközben Hann Endre visszavonulásra készül. Kinél van a labda? Hogyan befolyásolják a magyar választást az ukrán ügynökök? Eltörölné-e a vétójogot Brüsszel, ha ismét a Fidesz nyer? Ezekről a témákról is kérdezte Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét és G. Fodor Gábort, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatóját.

Akkora a különbség a közvélemény-kutatások között, hogy már az emberek nem is értik, kinek higgyenek. G. Fodor Gábor nem hisz a „közéleti sámánoknak”, akik magasan túlmérik a Magyar Péter által vezetett Tisza Pártot, amelynek a szimpatizánsai dühösek.

Mráz Ágoston Sámuel a saját kutatásaikat hozta, ahol biztos Fidesz-győzelmet látnak, ellenben a Medián méréseivel, ahol 20 százalékpont fölötti Tisza-győzelmet mutattak ki. Az adásban elhangzott, hogy a Medián kétpárti parlamentet szeretne, ami egyik elemzőnk szerint sem reális. Mráz Ágoston Sámuel kérdésre válaszolva beszámolt arról is, hogy egy podcastműsorban vitára hívták, ahol inkább több volt a személyeskedés, mint a vita. Elmondta azt is, a mediános Hann Endre itt jelentette be visszavonulását. G. Fodor szerint aki kilépni készül, egy lapra tesz fel mindent.

Áttértek Magyar Péter bécsi drogtesztjére is, amelyet az elemzők szerint sem egy hitelesített intézetben tett meg, színház az egész, de van egy papírja – hangzott el az adásban.

Itt nem maradt abba a történet, jött Panyi Szabolcs újságíró és más ukrán kémek története. G. Fodor szerint nem vagyunk hozzászokva, hogy ukrán kémek beköltöznek a nappalinkba. Nekik minden mindegy, csak Orbán bukjon, miközben még Merkel volt kancellár is azt mondja, az oroszokkal egyeztetni kell. Ki nézett sok kémfilmet? Lobbisták és titkosszolgák, akik démonizálják a mai magyar politikai hatalmat. Eltörlik-e a vétójogot, ha újra nyer a Fidesz? Minderre bőven választ kapnak a Mandiner Mesterterv című műsorából.