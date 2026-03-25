Új módszer terjed, a rendőrség nevében csalták ki a milliókat

A közlemény szerint az első esetben egy győri férfit hívtak fel azzal, hogy az „internetrendőrség kibervédelmi osztálya” észlelte, hogy a bankszámláját támadás érte, megkérdezték, hogy melyik banknál van számlája, majd két órán keresztül szóval tartották, mialatt a gépe és a hozzá tartozó egér „magától funkcionált”, és a távoli hozzáférés segítségével csaknem hatmillió forintot emeltek le a számlájáról.

Az online térben a kiberbűnözők milliókat csalnak ki áldozataiktól

A második esetben egy Sopron környéki nőt hívtak fel szintén a rendőrség nevében, és azt állították, hogy egy adathalász megtudta az összes banki adatát és veszélyben van a bankszámlája. Az elkövetők arra kérték, hogy menjen be a legközelebbi pénzintézetbe és a megtakarított pénzét azonnal tegye át két biztonságos számlára. A nő a csalók instrukcióit követve több mint tízmillió forintot utalt át két ismeretlennek, ezután az elkövető még arra is figyelmeztette, hogy a tranzakciókról készítsen fotót és azt küldje meg egy látszólag rendőrségi e-mail-címre. Mindkét esetben csak pár óra múlva döbbentek rá a sértettek, hogy átverték őket és ezután tettek feljelentést a rendőrségen.

A hatóságok azt javasolják, hogy soha nem szabad kiadni semmilyen banki információt telefonon. A rendőrség nem kér pénzt vagy banki adatokat ilyen formában, ezért ha ilyesmit kérnek, akkor az egyértelmű csalás. Érdemes kételkedni a sürgős hívásokban: a csalók gyakran sürgetik áldozataikat, hogy gyorsan cselekedjenek. Mint javasolták, ha bármilyen gyanús telefonhívást kaptunk, azonnal lépjünk kapcsolatba közvetlenül a bankunkkal vagy a rendőrséggel. Nem szabad letölteni semmilyen programot egy telefonos ügyintéző javaslatára, és érdemes naprakészen tartani a védelmi rendszereket, erős jelszavakat és egyéb biztonsági intézkedéseket kell használni a banki tranzakciókhoz.

