Egy kattintás, és eltűnhet minden: így vernek át az online csalók

A legelterjedtebb online csalási formák közé tartoznak a befektetési csalások. Ezek jellemzője, hogy az elkövetők általában magas nyereséget és irreálisan gyors megtérülést ígérnek, amelynek útján az ügyfél gyorsan és egyszerűen megsokszorozhatná a befektetését.

Az online befektetési csalások nem úgy indulnak, hogy „átverés” felirat villog a képernyőn, hanem úgy, hogy minden „túl szép és túl sürgős”! A csalók ma már profi hirdetésekkel, „tanácsadókkal”, hitelesnek tűnő felületekkel dolgoznak, és egyetlen dolgot akarnak: hogy ne gondolkodj, hanem utalj!

A Médiaunió Alapítvány és a Magyar Bankszövetség A kulcs te vagy! kampányának aktuális fókuszában az egyre gyakoribb befektetési csalások állnak. Ezek az online átverések a legtöbbször meggyőzéssel, nyomásgyakorlással és érzelmi manipulációval indulnak, a cél pedig egyszerű: rávenni az áldozatot, hogy saját maga utaljon, sokszor egyre nagyobb összegeket.

Hogyan működik az online befektetési csalás?

A rendőrségi tapasztalatok szerint az átverés gyakran közösségi médiás hirdetéssel indul, ami magas hozamot, biztos tippet és exkluzív hozzáférést ígér, gyakran ismert személyek vagy nagyvállalatok nevével, arcképével visszaélve. A cél, hogy az áldozat egy regisztrációs oldalra kerüljön, majd telefonon vagy üzenetben „segítsenek” neki a befektetésben.

A rendőrségi összefoglalók alapján a leggyakoribb minták:

fiktív vagy túlárazott befektetési termékek, amelyek mögött nincs valós érték vagy befektetési tevékenység;

garantált hozamok ígérete, irreális számokkal, a kockázat elhallgatásával;

piramisjátékok, ahol a kifizetések az új belépők pénzéből történnek;

engedély és felügyelet nélküli szolgáltatók, átláthatatlan háttérrel;

hamis dokumentumok hivatalos”ó látszattal: ismert logók, brandek jogosulatlan felhasználásával, álgaranciákat és biztosítékokat bemutató papírok, állítólagos felügyeleti üzenetek.

Egyre gyakrabban találkozunk olyan hirdetésekkel és befektetési oktatásnak álcázott tartalmakkal is, amelyek gyors, biztos nyereséget ígérnek, és épp a sürgetéssel próbálják elérni, hogy ne maradjon idő az ellenőrzésre.

– A KiberPajzs program egyik legfőbb célja, hogy mindenki időben felismerje a gyanús jeleket, és felhívjuk a figyelmet a csalási aktuálisokra a kibertérben. A könnyű pénz ígérete mindig magas kockázatot jelent – mondta Sütő Ágnes.

Az online befektetési csalásokban az a veszélyes, hogy bár kívülről sokszor teljesen hitelesnek tűnnek, az árulkodó jel mégis mindig ugyanaz: kiugróan magas, garantált hozamot ígérnek, és sürgetnek – azt akarják, hogy ne ellenőrizz, hanem utalj

– mondta Kardos Ferenc, a Magyar Bankszövetség és a Médiaunió Alapítvány közös, A kulcs te vagy! című kampány vezetője. A befektetési csalások szintén gyakori jellemzője, hogy az elkövetők nem egyszeri megkereséssel próbálkoznak, hanem ismételt kapcsolatfelvétellel, fokozatos bizalomépítéssel és egyre erősebb ráhatással igyekeznek bevonni az áldozatot. Az Europol szerint külön figyelmeztető jel, ha valakit kéretlenül és visszatérően keresnek meg befektetési ajánlatokkal, míg az FBI arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes befektetési és kriptovalutás csalások során a csalók napok vagy akár hetek alatt építik ki a bizalmat, mielőtt pénzmozgásra ösztönöznék a sértettet.

Amikor a csalók nyertek

De hogy is néz ki mindez a gyakorlatban? A csalók aktualitásokkal igyekeznek hitelesíteni a sztorijukat. Néhány hete kezdett terjedni például egy olyan átverés, amikor egy ismert hírportál cikkének látszó, hibátlannak tűnő oldal egy nemrég elhunyt népszerű színész nevével visszaélve, egy MI-vezérelt csodabefektetésre terelte az olvasót. Az árulkodó jel az volt, hogy a címsor alapján az oldal nem a hírportálhoz tartozott, és az oldalon szinte semmi nem működött, csak az az egy link, ami egy kamu befektetési oldalra vitt – amely annyira élethű, hogy sajnos voltak, akik bedőltek a trükknek.

Egy másik regisztrált esetben az átverés egy közösségi médiás hirdetésből indult, majd telefonon „segítséget” ajánlottak, és rávették az áldozatot, hogy egy olyan alkalmazást telepítsen, amivel távolról át tudták venni az irányítást a készüléke felett. Ezután a sértettel 12 millió forintot utaltattak el.

A csalás csak később, egy 112 ezer forintos tranzakciónál tűnt fel az illetőnek, mivel azt már nem ő kezdeményezte.