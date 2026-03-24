Rendkívüli

Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

kiberbűnözésOrszágos Rendőr-főkapitányságmesterséges intelligencia

Egy kattintás, és eltűnhet minden: így vernek át az online csalók

Az internetes csalók egyetlen rossz döntést kihasználva akár milliókat is leemelhetnek a bankszámlákról. A Magyar Rendőrség Mátrix projektjének legfrissebb esetei bemutatják, hogyan működnek ezek az átverések, és mire kell figyelni, hogy ne váljunk áldozattá.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 16:46
Fotó: Richard Drury Forrás: Digital Vision
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Online befektetési csalások témában és más, napjainkban gyakori visszaélésekről tartott sajtótájékoztatót Sütő Ágnes, a KiberPajzs társ-projektgazdája, a programba bekapcsolódó Befektető-védelmi Alap (Beva) ügyvezető igazgatója, Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes és Kardos Ferenc, a Médiaunió Alapítvány ügyvezetője kedden Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint éves alapon csökken a sikeres online pénzügyi csalások száma és az okozott kár, ami kedvező trend. Ebben egyre meghatározóbb szerepet játszik a lakosság tudatosságának erősödése: az ügyfelek mind gyakrabban ismerik fel a gyanús jeleket, és felelősebben kezelik adataikat – ez a tudatos magatartás ma már a védekezés egyik legfontosabb pillére. A fejlett védelmi megoldások – köztük a Központi Visszaélésszűrő Rendszer és a mesterséges intelligenciára épülő banki monitoring – szintén kulcsszerepet játszanak a kockázatok mérséklésében.

Ugyanakkor a támadók folyamatosan adaptálódnak: célzottabb és kifinomultabb módszerekkel akár kiugró veszteséget is képesek előidézni, és a bűnügyi fenyegetések száma várhatóan tovább fog emelkedni a jövőben is, köszönhetően az automatizálásnak, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alkalmazásának.

Ez indokolttá teszi a fokozott éberséget és az intő jelek felismerését. A KiberPajzs programban megvalósuló hazai együttműködés érdemben erősíti a védekezést, támogatva mind a tájékoztatást, mind a pénzügyi és hatósági szereplők összehangolt fellépését.

2025-ben a rendőri eljárásokban 22 722 online elkövetett csalást regisztráltak a Mátrix projektben. A visszaélések többségét továbbra is a pszichológiai manipuláción alapuló csalások okozzák. A rendőrség egyre nagyobb arányban deríti fel az online csalások elkövetőit, és 3,9 milliárd forint bűnözőkhöz kerülését akadályozták meg. Több mint hétezer gyanúsítottat hallgattunk ki, a bankok segítségével 2400 gyanús műveletet tudtunk megakadályozni

 – mondta el dr. Töreki Sándor vezérőrnagy.

A legelterjedtebb online csalási formák közé tartoznak a befektetési csalások. Ezek jellemzője, hogy az elkövetők általában magas nyereséget és irreálisan gyors megtérülést ígérnek, amelynek útján az ügyfél gyorsan és egyszerűen megsokszorozhatná a befektetését.

Az online befektetési csalások nem úgy indulnak, hogy „átverés” felirat villog a képernyőn, hanem úgy, hogy minden „túl szép és túl sürgős”! A csalók ma már profi hirdetésekkel, „tanácsadókkal”, hitelesnek tűnő felületekkel dolgoznak, és egyetlen dolgot akarnak: hogy ne gondolkodj, hanem utalj!

A Médiaunió Alapítvány és a Magyar Bankszövetség A kulcs te vagy! kampányának aktuális fókuszában az egyre gyakoribb befektetési csalások állnak. Ezek az online átverések a legtöbbször meggyőzéssel, nyomásgyakorlással és érzelmi manipulációval indulnak, a cél pedig egyszerű: rávenni az áldozatot, hogy saját maga utaljon, sokszor egyre nagyobb összegeket.

 

Hogyan működik az online befektetési csalás?

A rendőrségi tapasztalatok szerint az átverés gyakran közösségi médiás hirdetéssel indul, ami magas hozamot, biztos tippet és exkluzív hozzáférést ígér, gyakran ismert személyek vagy nagyvállalatok nevével, arcképével visszaélve. A cél, hogy az áldozat egy regisztrációs oldalra kerüljön, majd telefonon vagy üzenetben „segítsenek” neki a befektetésben.

A rendőrségi összefoglalók alapján a leggyakoribb minták:

  • fiktív vagy túlárazott befektetési termékek, amelyek mögött nincs valós érték vagy befektetési tevékenység;
  • garantált hozamok ígérete, irreális számokkal, a kockázat elhallgatásával;
  • piramisjátékok, ahol a kifizetések az új belépők pénzéből történnek;
  • engedély és felügyelet nélküli szolgáltatók, átláthatatlan háttérrel;
  • hamis dokumentumok hivatalos”ó látszattal: ismert logók, brandek jogosulatlan felhasználásával, álgaranciákat és biztosítékokat bemutató papírok, állítólagos felügyeleti üzenetek.

Egyre gyakrabban találkozunk olyan hirdetésekkel és befektetési oktatásnak álcázott tartalmakkal is, amelyek gyors, biztos nyereséget ígérnek, és épp a sürgetéssel próbálják elérni, hogy ne maradjon idő az ellenőrzésre.

– A KiberPajzs program egyik legfőbb célja, hogy mindenki időben felismerje a gyanús jeleket, és felhívjuk a figyelmet a csalási aktuálisokra a kibertérben. A könnyű pénz ígérete mindig magas kockázatot jelent – mondta Sütő Ágnes.

Az online befektetési csalásokban az a veszélyes, hogy bár kívülről sokszor teljesen hitelesnek tűnnek, az árulkodó jel mégis mindig ugyanaz: kiugróan magas, garantált hozamot ígérnek, és sürgetnek – azt akarják, hogy ne ellenőrizz, hanem utalj

– mondta Kardos Ferenc, a Magyar Bankszövetség és a Médiaunió Alapítvány közös, A kulcs te vagy! című kampány vezetője. A befektetési csalások szintén gyakori jellemzője, hogy az elkövetők nem egyszeri megkereséssel próbálkoznak, hanem ismételt kapcsolatfelvétellel, fokozatos bizalomépítéssel és egyre erősebb ráhatással igyekeznek bevonni az áldozatot. Az Europol szerint külön figyelmeztető jel, ha valakit kéretlenül és visszatérően keresnek meg befektetési ajánlatokkal, míg az FBI arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes befektetési és kriptovalutás csalások során a csalók napok vagy akár hetek alatt építik ki a bizalmat, mielőtt pénzmozgásra ösztönöznék a sértettet.

 

Amikor a csalók nyertek

De hogy is néz ki mindez a gyakorlatban? A csalók aktualitásokkal igyekeznek hitelesíteni a sztorijukat. Néhány hete kezdett terjedni például egy olyan átverés, amikor egy ismert hírportál cikkének látszó, hibátlannak tűnő oldal egy nemrég elhunyt népszerű színész nevével visszaélve, egy MI-vezérelt csodabefektetésre terelte az olvasót. Az árulkodó jel az volt, hogy a címsor alapján az oldal nem a hírportálhoz tartozott, és az oldalon szinte semmi nem működött, csak az az egy link, ami egy kamu befektetési oldalra vitt – amely annyira élethű, hogy sajnos voltak, akik bedőltek a trükknek.

Egy másik regisztrált esetben az átverés egy közösségi médiás hirdetésből indult, majd telefonon „segítséget” ajánlottak, és rávették az áldozatot, hogy egy olyan alkalmazást telepítsen, amivel távolról át tudták venni az irányítást a készüléke felett. Ezután a sértettel 12 millió forintot utaltattak el.

A csalás csak később, egy 112 ezer forintos tranzakciónál tűnt fel az illetőnek, mivel azt már nem ő kezdeményezte.

Rendőrségi esetleírásként szerepelt olyan történet is, ahol egy Facebook-hirdetés után először 250 eurót utaltattak el busás és gyors nyereség reményében, majd lépésről lépésre további befizetésekre vették rá az áldozatot, miközben egy linken „követhette” a befektetése állítólagos eredményét. Az áldozat ördögi körbe keveredett: a csalók a folyamat során több pénznemben kértek pénzt (euróban és dollárban), majd amikor a sértett ki akarta venni a pénzét, újabb befizetést követeltek feltételként (1100 dollárt), később pedig egy állítólagos blokkolás feloldására hivatkozva közel egymillió forintot. A kiutalás végül soha nem történt meg.

Mit tegyünk, ha baj van?

Ha felmerül a gyanú, hogy valaki átverés áldozata lett, fontos, hogy mielőbb cselekedjen:

  • Azonnal hívjuk a bankunkat, és jelentsük be: csalás áldozatai lettünk. Kérjük a bank intézkedését, lehetőség szerint az érintett tranzakciók visszahívását, a hozzáférések tiltását.
  • Mentsünk el minden bizonyítékot: üzenetek, e-mailek, linkek, képernyőképek, utalási bizonylatok.
  • Tegyünk feljelentést a rendőrségen (személyesen, telefonon a 112-n vagy elektronikusan).
  • Ha távoli hozzáférést adtunk, szüntessük meg, és gondoskodjunk vírusvédelemről, illetve a jelszavak módosításáról.

Fontos figyelmeztetés: az online befektetési csalások után gyakran a „helyreállítási csalás” (recovery scam) következik, amikor valaki ügyvédnek vagy hatósági embernek adja ki magát, és pénzért cserébe az ellopott összeg visszaszerzését ígéri. Valójában senki sem kér pénzt azért, hogy visszaszerezze az ellopott pénzünket, ha ezért díjat kérnek, az újabb csalás!

 

Hatvan másodperces ellenőrzés utalás előtt

A legfontosabb szabály, hogy megelőzzük a bajt: semmit ne higgyünk el bemondásra, mindent ellenőrizzünk. Mindig győződjön meg arról, hogy a befektetési szolgáltató rendelkezik-e engedéllyel a tevékenység végzésére! Magyarországon befektetési szolgáltatást az MNB engedélyével rendelkező szereplő nyújthat legálisan. Határon átnyúló, külföldi szolgáltatók esetén az adott ország felügyeleti hatósága adja ki az engedélyt a legális szereplőknek. Ha egy cég nem található az MNB nyilvántartásában, mérlegeljük, hogy vállaljuk-e annak kockázatát, hogy a tevékenységét nem ellenőrzi hazai felügyelő hatóság, és esetleges problémák esetén magyar nyelvű ügyfélszolgálat sem áll rendelkezésünkre. A Befektető-védelmi Alap honlapján is informálódhatunk róla, hogy az adott cég bejegyzett befektetési vállalkozás-e, így kötelezően tagja-e a Bevának, és eképpen vonatkozik-e ügyfeleire a Magyarországon hatályos, százezer euró összegű befektetővédelem.

 

EU-s cégnél érdemes az ESMA „Is the firm regulated?” felületén is ellenőrizni, szabályozott-e. Négy gyanús jel, ami szinte mindig csalásra utal:

  1. garantált, irreális hozam (kockázat nélkül);
  2. sürgetés („csak ma”, „azonnal dönts”);
  3. kéretlen megkeresés (telefon, e-mail, közösségi médiás üzenet);
  4. távoli hozzáférés kérése (AnyDesk, TeamViewer és hasonlók) – ha ilyet kérnek, szakítsuk meg a kapcsolatot.

 

Háttérellenőrzés pár perc alatt:

  • keressünk rá a cég nevére „csalás/scam/review” kifejezésekkel;
  • nézzük meg, van-e valós, ellenőrizhető cím és ügyfélszolgálat;
  • gyanús, ha friss a weboldal vagy ha a bemutatkozó „szakértők” képei stockfotók.

 

Nem szégyen segítséget kérni

Az online befektetési csalások áldozatai gyakran szégyenkeznek, ezért későn kérnek segítséget, pedig minél hamarabb történik bejelentés, annál nagyobb az esély a további károk megelőzésére.

Áldozatsegítő támogatás a vansegitseg.im.gov.hu oldalon, illetve az Áldozatsegítő Központok zöldszámán kérhető (06-80/225-225), megelőzési tanácsok pedig a Kiberpajzs.hu oldalon érhetők el.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

„G…ci sok kokain!”

Bayer Zsolt avatarja

Ugye, nem hagyjuk?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
