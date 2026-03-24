Változatlanul hagyta az alapkamatot a Monetáris Tanács

A döntés a várakozásoknak megfelelő volt.

2026. 03. 24. 14:09
A Magyar Nemzeti Bank homlokzata Fotó: Ladóczki Balázs
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott – jelentette be a jegybank kedden.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A legutóbbi, februári kamatdöntő ülésen a testület egyhangú döntéssel csökkentette 25 bázisponttal 6,25 százalékra az alapkamatot, és hasonló mértékkel csökkentette a kamatfolyosó két szélét is.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

