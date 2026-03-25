Rendkívüli

Donald Trump: Teljes mértékben támogatom Orbán Viktort újraválasztását miniszterelnöknek

orbán viktornagy jánosbatthyány lajos alapítványnagy andor

Orbán Viktort az ellenfelei is respektálják, mert nem kerüli a konfliktust, ha a haza érdeke a tét

Magyarország elfogadottságának, tekintélynövekedésének hű lenyomata a Levelek Orbán Viktorhoz című album, amely a Hitel Kiadó gondozásában jelent meg. A Levelek Orbán Viktorhoz című kötet bemutatóján kiderült: a magyar miniszterelnököt azért respektálják politikai ellenfelei is, mert nem kerüli a konfliktusokat, ha hazája érdekeinek védelméről van szó.

2026. 03. 25. 6:42
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor soha nem azt mondja, hogy „Előre”, hanem mindig azt: „Utánam” ― jellemezte a miniszterelnök alapállását korábbi kabinetfőnöke, Nagy Andor volt nagykövet a Levelek Orbán Viktorhoz című kötet bemutatóján kedd este a Lónyay-Hatvany villában. Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár pedig úgy összegzett a Batthyány Lajos Alapítvány rendezvényén: a legtöbb nemzetközi szereplő egyetért abban, hogy a magyar kormányfő úgy képviseli Magyarország érdekeit, amellyel tiszteletet ébreszt. Megtalálta ugyanis azt a pontot, amellyel a magyarok többsége egyetért.

Fotó: Havran Zoltán

A díszes kivitelű, fényképekkel gazdagon illusztrált album szerkesztője, Heil Kristóf Mihály arról beszélt, hogy több mint hatvanezer levelet olvasott át, amelyek közül a könyvbe közülük végül több mint száz került be.

Sportolók, művészek, tudósok, egyszerű magánemberek írásai éppen úgy megtalálhatók ebben a válogatásban, mint a hazai és külföldi vezető politikusokéi.

A jogtörténész azt is hangsúlyozta: a kritikát tartalmazó üzenetek is helyet kaptak a kötetben, nem csupán az egyetértők, méltatást magukban foglalók. 

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a levelek kapcsán felidézték a hozzájuk kapcsolódó emlékeket, történeteket. Nagy Andor elmondta, hogy amikor Helmut Kohl 2002-ben a két választási forduló között idelátogatott, tudta, hogy nem fognak győzni, ám segített abban, hogy csekély legyen a vereség. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökről Nagy János osztotta meg azt a történetet, amikor a Dohány utcai zsinagóga felkeresése után pontosan oda akart állni, ahol Izrael állam megálmodója, Herzl Tivadar született a közelben. 

Kirajzolódik az album írásos küldeményeiből Orbán Viktor nemzetközi reputációja, magas szintű diplomáciai elfogadottsága is. 

Heil Kristóf Mihály felemlítette, hogy Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozza levelében: a magyar miniszterelnökkel jó viszonyban áll és tiszteli őt. Benne van Soros György meglepően hosszú levele a válogatásban, miként Jean-Claude Junckeré is 1998-ból. Robert De Niro vagy Arnold Schwarzenegger örömteli üzenetei szintén olvashatók.

Nagya Andor, Nagy János és Heil Kristóf Miháy Fotó: Havran Zoltán

Nagy Andor megjegyezte: Orbán Viktort annak ellenére tisztelik vagy talán éppen azért, mert nem kerüli a konfliktusokat, hisz ez elvben nem kizáró ok. Nagy János hozzáfűzte: az Európai Unióban sem az teremt valódi respektet, ha mindenre bólogatunk, hanem ha megvédjük az érdekeinket. Márpedig Brüsszelben mindenki elismeri, hogy a magyar kormányfő kiválóan érvel. Tudják, hogy sokkal több megnyert csata van mögötte, mint vesztes és ez tiszteletet vív ki.

Nagy Andor úgy véli, Orbán Viktor akkor vált tekintélyes államférfivá, amikor a migránsválság kezdetén egyedüliként elutasította az illegális bevándorlók beengedését.

Nagy János rámutatott: az egész balliberális hálózat rárontott akkor, s azóta is egyre több méltatlan támadás éri a miniszterelnököt, pedig most már szinte mindenki neki ad igazat utólag. Az államtitkár szerint biztos, hogy a háború ellenzésének kérdésében is ugyanez be fog bizonyosodni. 

Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora nyitó előadásában nagy utazásként aposztrofálta a vaskos kötetet. Kiemelte annak a tizenkilenc éves erdélyi fiúnak a levelét, aki megköszönte a kettős állampolgárságról szóló döntését. Értékes dokumentum Donald Trump elnöké, aki az amerikai-magyar kapcsolatok aranykoráról írt. Gorácz Anikó, a Hitel Kiadó ügyvezető igazgatója arról beszélt: a levelek sohasem avulnak el, mert visszavezetnek a megírás pillanatára. A II. János Pál pápa által 1999-ben a béke világnapjára írt sorokat említette, amelyek 26 év után sem felejthetők.

Borítókép: Nagy Andor, Nagy János és Heil Kristóf Mihály ( Fotó: Havran Zoltán )


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Függetlenség – kitől?

Kondor Katalin avatarja

Az unió parancsuralom alá próbált és próbál megannyiszor taszítani bennünket, elég, ha csak a Magyarország területére eltervezett, milliónyi migráns számára felépített lerakati helyre gondolunk.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
