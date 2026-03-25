Orbán Viktort az ellenfelei is respektálják, mert nem kerüli a konfliktust, ha a haza érdeke a tét

Orbán Viktor soha nem azt mondja, hogy „Előre”, hanem mindig azt: „Utánam” ― jellemezte a miniszterelnök alapállását korábbi kabinetfőnöke, Nagy Andor volt nagykövet a Levelek Orbán Viktorhoz című kötet bemutatóján kedd este a Lónyay-Hatvany villában. Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár pedig úgy összegzett a Batthyány Lajos Alapítvány rendezvényén: a legtöbb nemzetközi szereplő egyetért abban, hogy a magyar kormányfő úgy képviseli Magyarország érdekeit, amellyel tiszteletet ébreszt. Megtalálta ugyanis azt a pontot, amellyel a magyarok többsége egyetért.

Fotó: Havran Zoltán

A díszes kivitelű, fényképekkel gazdagon illusztrált album szerkesztője, Heil Kristóf Mihály arról beszélt, hogy több mint hatvanezer levelet olvasott át, amelyek közül a könyvbe közülük végül több mint száz került be.

Sportolók, művészek, tudósok, egyszerű magánemberek írásai éppen úgy megtalálhatók ebben a válogatásban, mint a hazai és külföldi vezető politikusokéi.

A jogtörténész azt is hangsúlyozta: a kritikát tartalmazó üzenetek is helyet kaptak a kötetben, nem csupán az egyetértők, méltatást magukban foglalók.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a levelek kapcsán felidézték a hozzájuk kapcsolódó emlékeket, történeteket. Nagy Andor elmondta, hogy amikor Helmut Kohl 2002-ben a két választási forduló között idelátogatott, tudta, hogy nem fognak győzni, ám segített abban, hogy csekély legyen a vereség. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökről Nagy János osztotta meg azt a történetet, amikor a Dohány utcai zsinagóga felkeresése után pontosan oda akart állni, ahol Izrael állam megálmodója, Herzl Tivadar született a közelben.

Kirajzolódik az album írásos küldeményeiből Orbán Viktor nemzetközi reputációja, magas szintű diplomáciai elfogadottsága is.

Heil Kristóf Mihály felemlítette, hogy Emmanuel Macron francia elnök hangsúlyozza levelében: a magyar miniszterelnökkel jó viszonyban áll és tiszteli őt. Benne van Soros György meglepően hosszú levele a válogatásban, miként Jean-Claude Junckeré is 1998-ból. Robert De Niro vagy Arnold Schwarzenegger örömteli üzenetei szintén olvashatók.