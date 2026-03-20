A sorsdöntő uniós csúcs után Brüsszelben tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor – kövesse velünk élőben

czipa andrásOrbán ViktorVálasztás 2026Miskolc

Lapít a postaládákból lopott szórólapok ügyében a Tisza

A Tisza Párt aktivistája kiürítette Miskolcon a postaládákból, lépcsőházakból Orbán Viktor szombati látogatásáról szóló szórólapokat. Amikor lebukott, azzal a meghökkentő történettel állt elő, hogy tiszásként ő dobja be a tájékoztatókat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 8:43
Miskolcon a Tisza jelöltjéhez, Czipa Andráshoz köthető aktivisták eltávolítják a postaládákból azokat a szórólapokat, amelyek Orbán Viktor miniszterelnök szombati miskolci látogatásáról tájékoztatják a lakosságot. Az üggyel kapcsolatban megszólalt Hollósy András, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje is, aki arra kérte a többi párt jelöltjét, határolódjanak el az ilyen tisztességtelen eszközöktől, és tartsák tiszteletben a demokratikus normákat.

Bajusz Gábor miskolci önkormányzati képviselő megosztott egy videót arról, ahogy

egy tiszás aktivista, kezében az Orbán Viktor látogatásáról szóló tájékoztatókkal, kilép egy lépcsőházból.

Az aktivista azt állította, azért vannak nála a szórólapok, mert be fogja dobni őket a postaládákba.

A Boon szerette volna megtudni Czipa András, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjének álláspontját az ügyben, ezért e-mailben akartak neki kérdéseket feltenni. Azonban vélhetően a Tisza Pártban Magyar Péter által bevezetett „szájzár” miatt – vagyis senki nem nyilatkozhat, csak Magyar Péter – nem találtak e-mail-címet a képviselőjelölthöz. Így a lap a kérdéseket a pártnak küldte el. A botrányos eset kapcsán feltett kérdésekre

választ azonban sem Czipa Andrástól, sem a Tisza Párttól nem kaptak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
