Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy második csata, az április 12-én lesz

Robbantással fenyegette meg iskoláját egy 14 éves fiú

A rendőrség gyorsan megtalálta azt a három fiatalkorú elkövetőt, akik eddig meg nem nevezett okból azt mondták, hogy egy tanintézményben bomba van.

Forrás: MTI2026. 03. 20. 9:58
rendőrségi szalag,police illusztráció Police
Robbantással fenyegette meg az iskoláját egy fővárosi fiatal, még aznap elfogták két társával együtt, közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki őket − közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Illusztráció. Fotó: AFP

A kispesti rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben, aki

szerda reggel nyolc óra körül felhívta az iskoláját, és közölte, hogy az intézményben bomba van.

A nyomozás adatai szerint a bűncselekményre két ismerőse, egy szintén tizennégy és egy tizenhat éves fiú vette rá.

A kerületi rendőrök a bűnügyi bevetési osztály közreműködésével

még aznap elfogták mindhárom fiatalt Budapesten,

majd előállították őket. A rendőrök nem találtak robbantásra alkalmas eszközt sem a fiúknál, sem az iskolában.

A nyomozók a fiatalokat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Rendőrség)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
