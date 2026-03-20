Robbantással fenyegette meg iskoláját egy 14 éves fiú

Robbantással fenyegette meg az iskoláját egy fővárosi fiatal, még aznap elfogták két társával együtt, közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki őket − közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A kispesti rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt folytat eljárást egy 14 éves fiúval szemben, aki
szerda reggel nyolc óra körül felhívta az iskoláját, és közölte, hogy az intézményben bomba van.
A nyomozás adatai szerint a bűncselekményre két ismerőse, egy szintén tizennégy és egy tizenhat éves fiú vette rá.
A kerületi rendőrök a bűnügyi bevetési osztály közreműködésével
még aznap elfogták mindhárom fiatalt Budapesten,
majd előállították őket. A rendőrök nem találtak robbantásra alkalmas eszközt sem a fiúknál, sem az iskolában.
A nyomozók a fiatalokat közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!