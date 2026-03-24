Szalay-Bobrovniczky KristófVálasztás 2026Magyar Péter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Most van itt az ideje kísérletezgetni amatőrök gyülekezetével? + videó

A háborús helyzet árnyékában a biztonság kérdése minden eddiginél hangsúlyosabbá vált. A honvédelmi miniszter szerint ebben az időszakban nem engedhető meg a politikai bizonytalanság.

2026. 03. 24. 15:16
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a legutóbbi megszólalásban arról beszélt, hogy jelenleg az egész ország jövőjét meghatározó döntés előtt állnak a magyarok.

A honvédelmi miniszter kijelentette: „Súlyosan félrevezeti a közvéleményt az, aki azt állítja, hogy a háború veszélye Magyarország számára nulla”. Hozzátette: ez a valóság szándékos torzítása, amely megtévesztheti a választókat.

Rájuk bízni az országot? Még viccnek is rossz! Ilyen, veszélyekkel teli időkben megbízható, tapasztalt és bizonyított kormányra van szükség! A Fidesz a biztos választás

– fogalmazott videója beharangozójában a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta, hogy a jelenlegi időszak különösen nagy politikai felelősséget ró a vezetőkre. Szerinte nem lehet az ország irányítását kísérletezés tárgyává tenni, és nem lehet azt tapasztalatlan szereplőkre bízni. „Aki azt gondolja, hogy ennek a háborúnak a veszélye számunkra nulla, az megint hazudik. És hazudik a választóinak is” – mondta, majd kifejtette, hogy a választások előtt álló időszakban különösen fontos a biztonság és a tapasztalat.

A miniszter beszédében konkrét politikai szereplőket is megemlített. Külön kitért Magyar Péter tevékenységére, akinek eddigi eredményei nem alapozzák meg a kormányzati alkalmasságát: „Magyar Péter, aki még a Diákhitelt sem tudta elvezetni rendesen? 45 éves. Mit csinált? Mit csinált idáig?”

A jelenlegi, kihívásokkal teli időszakban a stabil, tapasztalt vezetést képviseli kormány, ezért a Fidesz a biztos választás − üzente a miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

