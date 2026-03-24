Kocsis Máté: A baloldali sajtó a tiszások folyamatos mentegetése miatt teljesen elveszítette hitelességét + videó

A liberális sajtó rengeteg kreditet veszít a Tisza Párt miatt, meg rengeteget veszít a hitelességéből – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. Példaként Tárkányi Zsoltot, a párt sajtófőnökét, debreceni egyéni jelöltet említette, akinek a karlendítős botrányát mindenféle magyarázattal igyekeznek mentegetni.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, rengeteg ilyen témában veszítette el a kérdezési lehetőségét a baloldali média.

Véleménye szerint attól a pillanattól kezdve, hogy nem vettek tudomást Magyar Péter saját feleségével szemben tanúsított erőszakos magatartásáról, megengedték, hogy a politikában boldoguljon egy nő elleni erőszakot tevő, elnézik a drogbulit, onnantól a baloldali média nem engedheti meg magának, hogy ha bármelyik jobboldali politikus ezek közül bármelyiket elköveti, akkor kérdezzen.

Nem, mert vége van

– jegyezte meg Kocsis Máté.