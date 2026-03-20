Szia, uram, kihalt Tisza-sziget érdekel? + videó

Veszprém vármegye 2-es számú választókerületében járt Kocsis Máté, ahol egy kihalt, elnéptelenedett Tisza-szigetet talált, ami egy tábla szerint eladó is.

Ha eladó, akkor valószínűleg az ukránok tettek már rá ajánlatot

– jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté Forsthoffer Ágnes körzetében járt, akiről elmondta, hogy rajong Bokros Lajosért.

Ágnes egy velem egykorú hölgy, de rajta kívül nem tudok senkit az én generációmból, aki rajongana Bokros Lajosért

– mondta a frakcióvezető.

Emlékeztetett: a Tisza Párt jelöltje nemrég még elismerőleg írt is a volt baloldali miniszterről, akit az egész ország a megszorításairól ismer, úgyhogy a képviselőjelölt asszonytól is valami ilyesmire lehet számítani.

Videójában Kocsis Máté Magyar Péter fotójára mutatva megjegyezte, innen még hiányzik egy drogteszt.