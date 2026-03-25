Teherautóval ütközött és kisiklott egy villamos a fővárosban

Súlyos közlekedési baleset történt Budapesten: egy villamos és egy teherautó karambolozott az egyik forgalmas csomópontban.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

villamos és teherautó ütközött össze Kispesten, az Üllői út és a Mátyás király utca kereszteződésében. A baleset következtében a villamos kisiklott.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik.

A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják, sérültekről még nem érkezett hivatalos információ.

