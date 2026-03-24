Elesett az M0-s: több jármű karambolozott Nagytétény térségében

Baleset miatt lezárták az M0-s egy szakaszát Nagytéténynél – közölte az Útinform.
A katasztrófavédelem szerint egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött össze, de a balesetben érintett volt egy kisteherautó is. Az Útinform szerint
a 11-es kilométernél a forgalmat megállították,
ezért azt ajánlják, hogy aki teheti, az Érd/Budapest centrum/Budafok csomópontban hagyja el a pályát, és a fővároson keresztül kerüljön.
