Elesett az M0-s: több jármű karambolozott Nagytétény térségében

Baleset miatt lezárták az M0-s egy szakaszát Nagytéténynél – közölte az Útinform.

Illusztráció. Fotó: DPA

A katasztrófavédelem szerint egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött össze, de a balesetben érintett volt egy kisteherautó is. Az Útinform szerint

a 11-es kilométernél a forgalmat megállították,

ezért azt ajánlják, hogy aki teheti, az Érd/Budapest centrum/Budafok csomópontban hagyja el a pályát, és a fővároson keresztül kerüljön.

