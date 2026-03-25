Rekordszámban regisztrálnak a külképviseleti szavazásra a magyarok

A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint csaknem 66 ezren kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. A levélben szavazásra jogosultak száma megközelíti az 500 ezret.

A külképviseleteken – nagykövetségeken és konzulátusokon – azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a választás napján külföldön tartózkodnak, és van érvényes magyarországi lakóhelyük. Nekik legkésőbb április 2-ig kell regisztrálniuk magukat a külképviseleti névjegyzékbe. Ezt eddig 65 874-en tették meg, ami kimagasló számnak számít. A levélben szavazásra jogosultak száma 496 435, akiknek jelentős része határon túli magyar állampolgár. Levélben azok a magyar álampolgárok szavazhatnak, akiknek nincs állandó magyarországi lakcímük.

Külképviseleti szavazás 2022-ben Csíkszeredán

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a napokban elmondta: az NVI 2025-ben 904 ezer, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárnak küldött értesítőt, amelyben tudatta, hogy regisztrálhat a levélszavazáshoz. Mivel a jogintézmény több mint tíz éve működik, az a mechanizmus is beindult, amely törli az inaktív vagy időközben elhunyt választópolgárokat.

A két csoport között jelentős különbség, hogy amíg a külföldi magyarok pártlistára, valamint választókerületi jelöltre is szavazhatnak, addig a határon túli magyarok csak listára voksolhatnak április 12-én.

A szakértők szerint a külképviseleteken szavazók többsége ellenzéki szavazó lehet, ellentétben a határon túli magyarokkal, akiknek körében messze a kormánypártok népszerűbbek. Nemrégiben Dobrev Klára, a DK elnöke kampányolt azzal, hogy el kellene venni a határon túli magyarok szavazati jogát.

Lakóhelyük szerinti szavazókörben névjegyzékbe vettek száma: 7 415 769. A választásra jogosultak száma aktuálisan pedig 8 120 090 – írja a Választás.hu.

