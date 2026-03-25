nemzeti választási irodaVálasztás 2026határon túliszavazás

Rekordszámban regisztrálnak a külképviseleti szavazásra a magyarok

Több mint 65 ezren kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. A levélben szavazásra jogosultak száma pedig majdnem félmillió.

2026. 03. 25. 13:59
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint csaknem 66 ezren kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe. A levélben szavazásra jogosultak száma megközelíti az 500 ezret. 

A külképviseleteken – nagykövetségeken és konzulátusokon – azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a választás napján külföldön tartózkodnak, és van érvényes magyarországi lakóhelyük. Nekik legkésőbb április 2-ig kell regisztrálniuk magukat a külképviseleti névjegyzékbe. Ezt eddig 65 874-en tették meg, ami kimagasló számnak számít. A levélben szavazásra jogosultak száma 496 435, akiknek jelentős része határon túli magyar állampolgár. Levélben azok a magyar álampolgárok szavazhatnak, akiknek nincs állandó magyarországi lakcímük.

Csíkszereda, 2022. április 3. Leadja szavazatát egy választópolgár a magyarországi országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2022. április 3-án. MTI/Veres Nándor
Külképviseleti szavazás 2022-ben Csíkszeredán
Fotó: MTI/Veres Nándor

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a napokban elmondta: az NVI 2025-ben 904 ezer, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárnak küldött értesítőt, amelyben tudatta, hogy regisztrálhat a levélszavazáshoz. Mivel a jogintézmény több mint tíz éve működik, az a mechanizmus is beindult, amely törli az inaktív vagy időközben elhunyt választópolgárokat.

A két csoport között jelentős különbség, hogy amíg a külföldi magyarok pártlistára, valamint választókerületi jelöltre is szavazhatnak, addig a határon túli magyarok csak listára voksolhatnak április 12-én.

A szakértők szerint a külképviseleteken szavazók többsége ellenzéki szavazó lehet, ellentétben a határon túli magyarokkal, akiknek körében messze a kormánypártok népszerűbbek. Nemrégiben Dobrev Klára, a DK elnöke kampányolt azzal, hogy el kellene venni a határon túli magyarok szavazati jogát. 

Lakóhelyük szerinti szavazókörben névjegyzékbe vettek száma: 7 415 769. A választásra jogosultak száma aktuálisan pedig 8 120 090 – írja a Választás.hu.

Borítókép: Választás (Fotó: MTI/Purger Tamás)

További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu