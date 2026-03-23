Így készülnek a szavazólapok az áprilisi választásra + fotók

Szigorú biztonsági intézkedések mellett már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomda telephelyén.

Szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok ( Fotó: Polyák Attila)

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke közölte: az ANY Biztonsági Nyomdában nyomtatják a kétféle, a magyarországi és a levélben szavazáshoz szükséges országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 12 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 120-félét.

A nyomdában körülbelül 7,7 millió listás szavazólap és 7,8 millió egyéni választókerületi szavazólap készül.

Összesen 120 féle szavazólap készül a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában (Fotó: Polyák Attila)

Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda elnökhelyettes-vezérigazgatója elmondta: a nyomda feladata egyebek között az értesítők, szavazólapok, jegyzőkönyvek nyomtatása, szortírozása és eljuttatása a választókerületekbe.

Borítókép: Már nyomtatják a szavazólapokat (Fotó: Polyák Attila)