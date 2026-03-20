Nemzeti Választási IrodaVálasztás 2026informatikai rendszerfőpróba

Több próba is lesz a választás előtt

Gőzerővel zajlik az informatikai rendszerek tesztelése. Március 17-én és 19-én is tartottak egy főpróbát, melyben a választás folyamatait modellezték le.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 20. 11:25
Valamennyi helyi választási iroda bevonásával országos informatikai és igazgatási próbákat tart a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az áprilisi országgyűlési választás előkészítése érdekében − közölte az NVI.

Csíkszereda, 2022. április 3. Leadja szavazatát egy választópolgár a magyarországi országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2022. április 3-án. MTI/Veres Nándor
Gőzerővel készül a szavazásra a NVI. Fotó: MTI/Veres Nándor

A próbák célja a választási informatikai rendszerek és az ezekhez kapcsolódó eljárások működésének ellenőrzése.

A választások előkészítésének részeként országos technikai próbákat, igazgatási próbákat és két országos informatikai főpróbát is tartanak.

Az NVI a választási irodák aktív közreműködésével a teljes választási informatikai infrastruktúra működését, valamint az egyes rendszerek közötti integrációs folyamatokat teszteli.

Március 17-én és 19-én sikeres első informatikai főpróbát tartottak, amelynek során a választási szervek a szavazás napjához kapcsolódó folyamatokat próbálták el, a választási irodák tagjai pedig gyakorolták a névjegyzék, valamint a biankó jegyzőkönyvek nyomtatását, a levélszavazat-iratcsomagok, jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések rögzítését, a szavazatösszesítés és eredménymegállapítás folyamatát, valamint a jegyzőkönyvek szkennelését és ellenőrzését. A próbán több mint kétezer választási irodai tag vett részt.

Az NVI a következő hetekben további próbákat szervez a választási irodák, a külképviseleti választási irodák, valamint az NVI szerződéses informatikai partnerei számára.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Sóki Tamás)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
