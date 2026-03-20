Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz, de van egy második csata, az április 12-én lesz

Menczer Tamás: Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra

Menczer Tamás Facebook-bejegyzésben reagált a brüsszeli EU-csúcson történtekre: állítása szerint a brüsszeli vezetők, köztük a svéd miniszterelnök is élesen reagáltak Orbán Viktor álláspontjára, amely szerint „ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának”, és hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök azt tette, amit előre bejelentett.

2026. 03. 20. 10:03
Menczer Tamás kormányzati kommunikációért felelős államtitkár (Fotó: MTI)
Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében élesen bírálta az Európai Unió vezetőinek egy részét, valamint kiállt Orbán Viktor álláspontja mellett a brüsszeli EU-csúcsot követően.

Menczer Tamás (Fotó:  MTI Fotószerkesztőség)

A politikus szerint a svéd miniszterelnök és más, „ukránbarát háborúpárti” politikusok nehéz helyzetbe kerültek a tárgyalások során. Úgy fogalmazott: 

„Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra”, és szerinte több vezető is erős nyomást próbált gyakorolni a magyar miniszterelnökre.

Menczer hangsúlyozta: Orbán Viktor azt tette, amit előre bejelentett. „Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának” – írta, utalva arra, hogy Magyarország az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel támogatását az olajszállítás helyreállításához köti.

A bejegyzésben azt is írta, hogy az ukrán fél politikai okokból zárta el a Barátság vezetéket, és nem igaz az az állítás, hogy a vezeték megsérült volna. Azt írta: az ukránok sem a magyar és szlovák, sem a brüsszeli szakértőket nem engedik a helyszínre.

Menczer szerint ugyan korábban már született döntés az Ukrajnának nyújtandó hitelről, hogy Magyarország abból kimarad , de a helyzet azóta megváltozott. Úgy fogalmazott: 

„az ukrán elnök változtatta meg a helyzetet”, ezért Magyarország is ehhez igazítja az álláspontját.

A politikus bejegyzésében bírálta az ellenzéki Tisza Pártot és annak vezetőjét, Magyar Pétert is. Azt állította, hogy a párt Brüsszel és Kijev oldalán áll, és Orbán Viktorral szemben más politikát képviselne.

Menczer a bejegyzés végén a közelgő választások tétjéről is írt, és úgy fogalmazott: Orbán Viktor „udvarias, de nagyon határozott” módon képviseli a magyar érdekeket, míg politikai ellenfelei ezzel ellentétes álláspontot képviselnek:

Magyar Péter, Weber bábfigurája, Zelenszkij szövetségese meg csak ennyit mondana: jawohl!

– írta a politikus.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
