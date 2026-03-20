Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében élesen bírálta az Európai Unió vezetőinek egy részét, valamint kiállt Orbán Viktor álláspontja mellett a brüsszeli EU-csúcsot követően.
Menczer Tamás: Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra
Menczer Tamás Facebook-bejegyzésben reagált a brüsszeli EU-csúcson történtekre: állítása szerint a brüsszeli vezetők, köztük a svéd miniszterelnök is élesen reagáltak Orbán Viktor álláspontjára, amely szerint „ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának”, és hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök azt tette, amit előre bejelentett.
A politikus szerint a svéd miniszterelnök és más, „ukránbarát háborúpárti” politikusok nehéz helyzetbe kerültek a tárgyalások során. Úgy fogalmazott:
„Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra”, és szerinte több vezető is erős nyomást próbált gyakorolni a magyar miniszterelnökre.
Menczer hangsúlyozta: Orbán Viktor azt tette, amit előre bejelentett. „Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának” – írta, utalva arra, hogy Magyarország az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel támogatását az olajszállítás helyreállításához köti.
A bejegyzésben azt is írta, hogy az ukrán fél politikai okokból zárta el a Barátság vezetéket, és nem igaz az az állítás, hogy a vezeték megsérült volna. Azt írta: az ukránok sem a magyar és szlovák, sem a brüsszeli szakértőket nem engedik a helyszínre.
Menczer szerint ugyan korábban már született döntés az Ukrajnának nyújtandó hitelről, hogy Magyarország abból kimarad , de a helyzet azóta megváltozott. Úgy fogalmazott:
„az ukrán elnök változtatta meg a helyzetet”, ezért Magyarország is ehhez igazítja az álláspontját.
A politikus bejegyzésében bírálta az ellenzéki Tisza Pártot és annak vezetőjét, Magyar Pétert is. Azt állította, hogy a párt Brüsszel és Kijev oldalán áll, és Orbán Viktorral szemben más politikát képviselne.
Menczer a bejegyzés végén a közelgő választások tétjéről is írt, és úgy fogalmazott: Orbán Viktor „udvarias, de nagyon határozott” módon képviseli a magyar érdekeket, míg politikai ellenfelei ezzel ellentétes álláspontot képviselnek:
Magyar Péter, Weber bábfigurája, Zelenszkij szövetségese meg csak ennyit mondana: jawohl!
– írta a politikus.
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
