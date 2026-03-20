Menczer Tamás: Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra

A politikus szerint a svéd miniszterelnök és más, „ukránbarát háborúpárti” politikusok nehéz helyzetbe kerültek a tárgyalások során. Úgy fogalmazott:

„Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra”, és szerinte több vezető is erős nyomást próbált gyakorolni a magyar miniszterelnökre.

Menczer hangsúlyozta: Orbán Viktor azt tette, amit előre bejelentett. „Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának” – írta, utalva arra, hogy Magyarország az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitel támogatását az olajszállítás helyreállításához köti.

A bejegyzésben azt is írta, hogy az ukrán fél politikai okokból zárta el a Barátság vezetéket, és nem igaz az az állítás, hogy a vezeték megsérült volna. Azt írta: az ukránok sem a magyar és szlovák, sem a brüsszeli szakértőket nem engedik a helyszínre.