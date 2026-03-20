Ulf Kristersson: Soha nem látott támadás érte Orbánt Viktort az EU-csúcson

Makacsul kitart amellett, hogy nem hajlandó elfogadni a döntést, amit már egyszer meghoztunk. Nem járul hozzá a kifizetésekhez addig, amíg egy bizonyos olajvezeték javítása meg nem történik, és azon újra el nem indul az olajszállítás. A bírálatok nagyon-nagyon élesek voltak, és az a hangulat uralkodott, hogy ez a helyzet így nem folytatódhat – idézte az Aftonablet.

Magyarország blokkol, és egyáltalán nem mutat elmozdulást. Teljesen rögzült abban az álláspontban, hogy amíg nem folyik olaj a vezetékben, addig semmilyen kifizetéshez nem járul hozzá. Rendkívül kemény kritikák hangzottak el. Ilyen éles bírálatokat még soha nem hallottam. Egyrészt a szakpolitikai kérdés kapcsán, másrészt pedig amiatt, hogy nem lehet megbízni azokban a döntésekben, amelyeket közösen már meghoztunk. Többen is azt mondták odabent – olyanok is, akik nálam régebb óta vesznek részt az Európai Tanács ülésein –, hogy ilyesmi még soha nem fordult elő. Ez Ukrajnával szembeni árulás

– fogalmazott a svéd miniszterelnök.

Hozzátette: – Ezt követően Zelenszkij is videón jelentkezett be. (…) A pénz azonban el fog jutni oda, legfeljebb késéssel. Most megkezdődik a vezeték javítása. Hogy ez mennyi ideig tart, azt nem tudjuk. Ugyanakkor feltételezhető, hogy ezt követően Magyarország tartani fogja a szavát. Az a kérdés is felvethető, hogy ez hosszabb távon hová vezet.

Ez egy fenntarthatatlan helyzet, amikor egyetlen ország mindent blokkolhat. A minősített többségi szavazásról szóló vita ismét napirendre kerül majd. Az alapszerződés nem arra készült, hogy egy ország ilyen módon minden döntést megakadályozhasson

– jelentette ki.