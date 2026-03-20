Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az Európai Tanács ülését követően adott interjújában a következő, Magyarországot érintő kijelentéseket fogalmazta meg: – Rendkívül kemény bírálat hangzott el. Úgy fogalmaznék, hogy gyakorlatilag mindenki súlyos kritikával illette Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét.
Ulf Kristersson: Soha nem látott támadás érte Orbánt Viktort az EU-csúcson
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szerint példátlanul éles bírálatok érték Magyarországot az Európai Tanács ülésén, amiért Orbán Viktor az olajvezeték helyreállításához köti az Ukrajnának szánt uniós kifizetések jóváhagyását, és ezzel blokkolja a közös döntést.
Makacsul kitart amellett, hogy nem hajlandó elfogadni a döntést, amit már egyszer meghoztunk. Nem járul hozzá a kifizetésekhez addig, amíg egy bizonyos olajvezeték javítása meg nem történik, és azon újra el nem indul az olajszállítás. A bírálatok nagyon-nagyon élesek voltak, és az a hangulat uralkodott, hogy ez a helyzet így nem folytatódhat – idézte az Aftonablet.
Magyarország blokkol, és egyáltalán nem mutat elmozdulást. Teljesen rögzült abban az álláspontban, hogy amíg nem folyik olaj a vezetékben, addig semmilyen kifizetéshez nem járul hozzá. Rendkívül kemény kritikák hangzottak el. Ilyen éles bírálatokat még soha nem hallottam. Egyrészt a szakpolitikai kérdés kapcsán, másrészt pedig amiatt, hogy nem lehet megbízni azokban a döntésekben, amelyeket közösen már meghoztunk. Többen is azt mondták odabent – olyanok is, akik nálam régebb óta vesznek részt az Európai Tanács ülésein –, hogy ilyesmi még soha nem fordult elő. Ez Ukrajnával szembeni árulás
– fogalmazott a svéd miniszterelnök.
Hozzátette: – Ezt követően Zelenszkij is videón jelentkezett be. (…) A pénz azonban el fog jutni oda, legfeljebb késéssel. Most megkezdődik a vezeték javítása. Hogy ez mennyi ideig tart, azt nem tudjuk. Ugyanakkor feltételezhető, hogy ezt követően Magyarország tartani fogja a szavát. Az a kérdés is felvethető, hogy ez hosszabb távon hová vezet.
Ez egy fenntarthatatlan helyzet, amikor egyetlen ország mindent blokkolhat. A minősített többségi szavazásról szóló vita ismét napirendre kerül majd. Az alapszerződés nem arra készült, hogy egy ország ilyen módon minden döntést megakadályozhasson
– jelentette ki.
Az arra vonatkozó kérdésre, hogy miért biztos abban, hogy Ukrajna ugyan késve, de megkapja a pénzt, Kristersson így válaszolt:
Azt az információt kaptuk, hogy a vezeték javítható, és a bizottság is részt vesz a folyamat felgyorsításában. Amint talán hallották, svéd segítség iránti igény is felmerült. Ez a lehető leggyorsabban megtörténik – ami akár néhány hétig is eltarthat, a becslés nagyjából hat hét volt –, de ezt nem tudom garantálni.
– fogalmazott Kristersson, majd így folytatta: – Más feltételek nincsenek ehhez kötve. Már önmagában is súlyos, hogy Magyarország ezt feltételként szabja. Ma nem hangzott el részükről más feltétel, a helyzet teljesen egyértelmű volt.
A bírálatok két részből álltak: egyrészt a tényszerűből – hogy Magyarország rendszeresen és következetesen nehezíti Ukrajna helyzetét, és ezt már hosszú ideje teszi. Akadályozza az EU alapvető politikáját, amely Ukrajna támogatására irányul Oroszországgal szemben. A másik pedig elvi kérdés: a kollegiális döntéseket egyhangúsággal kell tudni meghozni. Az akkori döntés is nehéz volt, de ha ilyen döntéseket akarunk hozni, akkor utána bízni kell egymásban. Azt hiszem, ebben volt egyfajta becsületbeli elvárás. Természetesen mindenki érti, hogy ez közvetlenül kapcsolódik a magyar belpolitikához, hiszen néhány hét múlva választás lesz. Méltatlan, hogy az európai döntéshozatalt magyar belpolitikai célokra használják fel
– mondta a svéd miniszterelnök.
Kristersson szerint Svédország már régóta támogatja, hogy bizonyos területeken az egyhangúság helyett minősített többségi döntéshozatalra térjenek át. – Az a probléma, hogy a minősített többségi döntéshozatal bevezetéséhez is egyhangúság szükséges. Nem mondanám, hogy ez jelenleg különösebben valószínű – jelentette ki.
