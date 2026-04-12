A választás tétje a megmaradás

Nemcsak az a fontos, hogy mindenki, aki a hazájáért tenni szeretne, az elmenjen szavazni, hanem az is, hogy miután elment szavazni, felhívja a barátait, ismerőseit, mondja el nekik, hogy mi a választás tétje, nem késő még most sem – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. Nem szabad abban bízni, hogy a Tisza csak az interneten létezik, mint a jelöltjeik, mert a választás után ezek a jelen pillanatban nem létező emberek be fognak ülni az Országgyűlésbe és gondolkodás nélkül meg fogják szavazni az összes olyan javaslatot, amely a romlás útjára viszi hazánkat – fejtette ki Kovács István.

Az a szándék – azontúl, hogy külföldről irányítják titkosszolgálati és egyéb eszközökkel a Tisza Pártot –, és ezt csinálják a mai napig, hogy aláásni a nagy nyilvánosság előtt az állami intézményekbe vetett bizalmat

– mondta Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója. Megy ez a hülyeség a választási csalásról, amely tulajdonképpen megint egy alkotmányos rend elleni cselekmény, mert a célja, hogy a tömegek számára aláássa a választásba vetett bizalmat – tette hozzá.

A választás tétje, hogy rálépünk-e arra az útra, ami esélyt kínál nekünk a megmaradásra, vagy egészen biztosan arra az útra lépünk, hogy vagy az Európai Egyesült Államokban vagy egy nagy háborúban fogunk eltűnni – hangsúlyozta Kovács István.

Teljesen egyértelmű, hogy a Tisza Párt az egy brüsszeli projekt, ők a brüsszeli politikát fogják megvalósítani Magyarországon.

Ebben benne vannak a megszorítások, az életszínvonal drasztikus romlása. Ezt láttuk már akár Bajnai Gordonnál, akár Gyurcsány Ferencnél, akik szintén a nemzetközi globalista körökből érkező ukázokat hajtották végre – emlékeztetett a stratégiai igazgató.

A megoldás kulcsa a nagy fideszes győzelem, és akkor hamar rendeződni fog a viszony Brüsszellel és itthon is hamar megnyugszanak a kedélyek

– mondta Törcsi Péter. Aki biztos benne, hogy este, amikor a feltüzelt ellenzék szembesül azzal, hogy nem a kedvenc pártja nyert, akkor lesznek rendbontások. Ha nagyarányú Fidesz győzelem van, akkor nincs miért zavargásokat szervezni, lehet, hogy fognak néhányan, de akkor nincs miért hetekig-hónapokig fenntartani az utcai ribilliót. Minél nagyobb arányú a kormánypártok győzelme, annál kevesebb nemtelen eszköze van Magyarország ellenségeinek Brüsszelben is – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ operatív igazgatója.

