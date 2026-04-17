Kamion gyulladt ki az M0-son, 30 kilométeres a dugó az M1-esen

Az M0-s autóút és M31-es autópálya csomópontjában korábban kigyulladt egy kamion. Az M31-esről nem lehet az M0-s autóút M5-ös felé vezető oldalára lehajtani, mert az ágat lezárták, a forgalmat elterelik az M3-as felé vezető oldalra és az 55-ös jelű Nagytarcsa csomópontban megfordulva lehet a másik irányba közlekedni – közölte az Útinform. Az M31-es autópályán négy kilométeres a torlódás.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-s autóút között kiépített terelésben

az 50-es kilométertől a 20-as kilométerig torlódik a forgalom

a külső sávban. Aki személyautóval van és a főváros a célja, annak érdemes a belső sávot választania.

Az M0-s autóút keleti szektorában, Maglódnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A 45-ös kilométernél lezárták a legbelső sávot.

A 47-es főúton, az M4-es autópálya csomópontjánál baleset történt. A 31-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így

az M3-as autópályán Mogyoródnál, valamint

a bevezető szakaszon,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, valamint

az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Pest vármegyében, a 31121-es jelű Boldog bekötő úton, az 2-es és a 3-as kilométer között félpályás útlezárás van érvényben várhatóan péntekig.