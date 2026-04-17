m0 - sforgalomm3 autópályam1 - esautópályaautóút

Kamion gyulladt ki az M0-son, 30 kilométeres a dugó az M1-esen

Forgalmi és közlekedési információk péntek reggel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 8:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az M0-s autóút és M31-es autópálya csomópontjában korábban kigyulladt egy kamion. Az M31-esről nem lehet az M0-s autóút M5-ös felé vezető oldalára lehajtani, mert az ágat lezárták, a forgalmat elterelik az M3-as felé vezető oldalra és az 55-ös jelű Nagytarcsa csomópontban megfordulva lehet a másik irányba közlekedni – közölte az Útinform. Az M31-es autópályán négy kilométeres a torlódás.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-s autóút között kiépített terelésben

az 50-es kilométertől a 20-as kilométerig torlódik a forgalom

a külső sávban. Aki személyautóval van és a főváros a célja, annak érdemes a belső sávot választania.

Az M0-s autóút keleti szektorában, Maglódnál, az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A 45-ös kilométernél lezárták a legbelső sávot.

A 47-es főúton, az M4-es autópálya csomópontjánál baleset történt. A 31-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így

  • az M3-as autópályán Mogyoródnál, valamint
  • a bevezető szakaszon,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, valamint
  • az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Pest vármegyében, a 31121-es jelű Boldog bekötő úton, az 2-es és a 3-as kilométer között félpályás útlezárás van érvényben várhatóan péntekig.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártan a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu