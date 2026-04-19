Bencsik András: Hajrá Ágh Péter, ne hagyd magad!

A Békemenet alapító tagja szerint Magyar Péter tévúton jár.

Munkatársunktól
2026. 04. 19. 12:17
Niki
Magyar Péter tombol, mert a Fidesz–KDNP jelöltje, Ágh Péter legyőzte a szépen csengő névre hallgató Strompová Viktoriát, a Tisza jelöltjét Vas vármegye 2. számú választókörzetében – írta közösségi oldalán Bencsik András, miután Magyar Péter közölte: nem ismeri el a választások eredményét, új voksolást követel, szerinte ugyanis csalás történt, mert többen is indultak a választókerületben, és így megoszlottak a szavazatok.

A Magyar Demokrata főszerkesztője szerint a tiszások vezére ezúttal is hazudik. Mint fogalmazott: a két erős jelölt mellett még másik három is indult, és csak egyikük volt az a Magyar Péter, aki nem tehet arról, hogy születése óta ugyanaz a neve, mint ennek a krakélernek, aki hatalma tudatában most azt követeli, hogy a Fidesz–KDNP jelöltje ne vegye fel a mandátumát.

Csakhogy elindult még Dala Ferenc, a Mi Hazánk jelöltje is, aki 3069 szavazatot kapott. Ha csak ő nem indul el, Ágh Péter még nagyobb arányban veri meg Strompová asszonyt

– emlékeztetett a főszerkesztő, hozzátéve: a körzetben a DK jelöltje, Deák Gábor is 440 szavazatot kapott, és ismerve a viszonyokat, nem biztos, hogy a DK-sok mind a tiszás jelöltre szavaztak volna.

Védjük meg a Fidesz–KDNP képviselőjét,

mert lesz még gondunk ezzel a gátlástalan pszichopatával, ezért mindjárt az elején meg kell állítani őt. Hajrá, Ágh Péter! Ne hagyd magad! Veled vagyunk! – húzta alá Bencsik András.

A Vaol emlékeztetett, hogy Magyar Péter vádjára Ágh Péter is reagált. A politikus tisztázta, most a megbékélés idejének kell következnie, hiszen mindannyiunkat sokkal több köt össze, mint amennyi elválaszt.

Az első szó a köszöneté: 25 700 Észak-Vas megyei ember tisztelt meg a bizalmával, hálás vagyok nekik! Kemény választási kampányon vagyunk túl, ahol ellenfeleink válogatott rágalmakkal próbáltak besározni minket az elmúlt hónapokban

– idézte fel a megválasztott képviselő.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
