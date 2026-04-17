Drágul a parkolás, eltűnnek az automaták Budapest utcáiról

Július 1-jétől Budapest teljes területén megszüntetik a parkolóautomatákat, ezzel párhuzamosan 25 százalékkal emelkednek a várakozási díjtételek – írja a Népszava. A lap emlékeztet: a főváros vezetése a parkolóautomaták leszerelését célzó javaslatot két éve azzal indokolta, hogy az eszközök üzemeltetése túl sokba kerül.

Rövidesen leszerelik az összes parkolóautomatát Budapesten (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok. Erről az automatáknál sűrűbben, 250 méter helyett 75 méterenként kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket. A BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztése még nem készült el.

A Budapest Közlekedési Központ (BKK) azt javasolta, hogy

a készpénzes fizetőknek tartsák meg a jelenleg is létező sms-ben történő fizetést, illetve új lehetőségként vezessék be a kerületi parkolásüzemeltetési irodákban a készpénzes törlesztést.

A klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság támogatta a javaslatot. A végső döntést a közgyűlés hozza meg áprilisi vagy májusi ülésén.

Így változnak a parkolási tarifák július 1-jével:

az A zónában a jelenlegi 600 helyett 800 forintba kerül majd egy óra munkanapokon 8 és 22 óra között,

a B zónában 450 helyett 600 forintot kell fizetni, de csak este 8 óráig,

a C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 helyett,

a D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett, mindkét zónában reggel 8 és délután 18 óra között.

Változás még, hogy

2027. január 1-jétől a zöld rendszámos autóknak is fizetniük kell a parkolásért.

Ugyancsak jövő januártól az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kiló feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni.

Borítókép: Parkolóautomata Budapest belvárosában (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)