Drágul a parkolás, eltűnnek az automaták Budapest utcáiról

Július 1-jétől Budapest teljes területén megszüntetik a parkolóautomatákat, ezzel párhuzamosan 25 százalékkal emelkednek a várakozási díjtételek – írja a Népszava. A lap emlékeztet: a főváros vezetése a parkolóautomaták leszerelését célzó javaslatot két éve azzal indokolta, hogy az eszközök üzemeltetése túl sokba kerül.
A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok. Erről az automatáknál sűrűbben, 250 méter helyett 75 méterenként kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket. A BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztése még nem készült el.
A Budapest Közlekedési Központ (BKK) azt javasolta, hogy
a készpénzes fizetőknek tartsák meg a jelenleg is létező sms-ben történő fizetést, illetve új lehetőségként vezessék be a kerületi parkolásüzemeltetési irodákban a készpénzes törlesztést.
A klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság támogatta a javaslatot. A végső döntést a közgyűlés hozza meg áprilisi vagy májusi ülésén.
Így változnak a parkolási tarifák július 1-jével:
- az A zónában a jelenlegi 600 helyett 800 forintba kerül majd egy óra munkanapokon 8 és 22 óra között,
- a B zónában 450 helyett 600 forintot kell fizetni, de csak este 8 óráig,
- a C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 helyett,
- a D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett, mindkét zónában reggel 8 és délután 18 óra között.
Változás még, hogy
2027. január 1-jétől a zöld rendszámos autóknak is fizetniük kell a parkolásért.
Ugyancsak jövő januártól az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kiló feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni.
