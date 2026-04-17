Drágul a parkolás, eltűnnek az automaták Budapest utcáiról

Júliustól 25 százalékkal emelkednek a várakozási díjtételek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 11:50
Július 1-jétől Budapest teljes területén megszüntetik a parkolóautomatákat, ezzel párhuzamosan 25 százalékkal emelkednek a várakozási díjtételek – írja a Népszava. A lap emlékeztet: a főváros vezetése a parkolóautomaták leszerelését célzó javaslatot két éve azzal indokolta, hogy az eszközök üzemeltetése túl sokba kerül.

Budapest, 2022. szeptember 5. Parkolóautomata Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer.
Rövidesen leszerelik az összes parkolóautomatát Budapesten

A várakozási díjat júliustól a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok. Erről az automatáknál sűrűbben, 250 méter helyett 75 méterenként kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket. A BudapestGO parkolásra alkalmas verziójának kifejlesztése még nem készült el.

A Budapest Közlekedési Központ (BKK) azt javasolta, hogy

a készpénzes fizetőknek tartsák meg a jelenleg is létező sms-ben történő fizetést, illetve új lehetőségként vezessék be a kerületi parkolásüzemeltetési irodákban a készpénzes törlesztést.

A klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság támogatta a javaslatot. A végső döntést a közgyűlés hozza meg áprilisi vagy májusi ülésén.

Így változnak a parkolási tarifák július 1-jével:

  • az A zónában a jelenlegi 600 helyett 800 forintba kerül majd egy óra munkanapokon 8 és 22 óra között,
  • a B zónában 450 helyett 600 forintot kell fizetni, de csak este 8 óráig,
  • a C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 helyett,
  • a D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett, mindkét zónában reggel 8 és délután 18 óra között.

Változás még, hogy

2027. január 1-jétől a zöld rendszámos autóknak is fizetniük kell a parkolásért.

Ugyancsak jövő januártól az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kiló feletti elektromos autóknak kétszer annyi parkolási díjat kell majd fizetni.

Borítókép: Parkolóautomata Budapest belvárosában


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
