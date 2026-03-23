Új kényelmi funkció könnyíti meg a magyar autósoknak a parkolást

Mostantól lehetőség van arra, hogy az androidos okostelefon és az autó rendszerének párosítása után a Simple alkalmazás megjelenjen az autó kijelzőjén a többi alkalmazás között. Így a parkolás indítása vagy leállítása, illetve az autópálya-matrica vásárlása a telefon helyett közvetlenül az autó érintőképernyőjén keresztül is intézhető, külön alkalmazás letöltése nélkül.

A Simple egy olyan hazai fejlesztésű, integrált alkalmazás, amely a mobilfizetést ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással, mint például a parkolás- és csekkfizetés, autópálya-matrica vásárlás vagy biztosításkötés, illetve érintéses mobilfizetés. Az alkalmazás kb. négymillió megerősített, regisztrált felhasználóval rendelkezik itthon.

A Simple felmérése szerint a válaszadók 72 százaléka a parkolást jelölte meg, mint a legnagyobb feszültséget a közlekedésben, megelőzve a forgalmi dugókat (57%) és a szabálytalanul közlekedő autósokat (56%). Legkevésbé a tankolással, a biztosítási ügyintézéssel járó teendők okoznak bosszúságot, de még a közlekedési bírságok miatt is csak a válaszadók 6,7 százaléka idegeskedik.

A parkolásban egyébként a stressz egyik fő oka a szabad parkolóhelyek megtalálása a felmérés szerint. A válaszadók közel háromnegyede szerint a legkellemetlenebb helyzet a napközbeni parkolóhely-keresés: 71 százalékuk ezt nevezte meg a parkolással kapcsolatos legnagyobb problémának. Emellett sokakat zavar a parkolási díjak kérdése, illetve az a kockázat, hogy az autó megsérül parkolás közben.