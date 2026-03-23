autós hírfizető parkolásparkolás

Új kényelmi funkció könnyíti meg a magyar autósoknak a parkolást

A fizető parkolás indításának folyamata vagy az e-matrica vásárlás már akár a modern autók központi kijelzőjén is intézhető.

2026. 03. 23. 13:38
Forrás: nmzrt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mostantól lehetőség van arra, hogy az androidos okostelefon és az autó rendszerének párosítása után a Simple alkalmazás megjelenjen az autó kijelzőjén a többi alkalmazás között. Így a parkolás indítása vagy leállítása, illetve az autópálya-matrica vásárlása a telefon helyett közvetlenül az autó érintőképernyőjén keresztül is intézhető, külön alkalmazás letöltése nélkül.

A Simple egy olyan hazai fejlesztésű, integrált alkalmazás, amely a mobilfizetést ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással, mint például a parkolás- és csekkfizetés, autópálya-matrica vásárlás vagy biztosításkötés, illetve érintéses mobilfizetés. Az alkalmazás kb. négymillió megerősített, regisztrált felhasználóval rendelkezik itthon.

 

A Simple felmérése szerint a válaszadók 72 százaléka a parkolást jelölte meg, mint a legnagyobb feszültséget a közlekedésben, megelőzve a forgalmi dugókat (57%) és a szabálytalanul közlekedő autósokat (56%). Legkevésbé a tankolással, a biztosítási ügyintézéssel járó teendők okoznak bosszúságot, de még a közlekedési bírságok miatt is csak a válaszadók 6,7 százaléka idegeskedik.

A parkolásban egyébként a stressz egyik fő oka a szabad parkolóhelyek megtalálása a felmérés szerint. A válaszadók közel háromnegyede szerint a legkellemetlenebb helyzet a napközbeni parkolóhely-keresés: 71 százalékuk ezt nevezte meg a parkolással kapcsolatos legnagyobb problémának. Emellett sokakat zavar a parkolási díjak kérdése, illetve az a kockázat, hogy az autó megsérül parkolás közben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekwellor

Jó estét!

Bayer Zsolt avatarja

Wellor – Oroszháza (Mindenki kőprofi mix)

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
