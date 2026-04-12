Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Ebben a választókörzetben indulnak a legtöbben az országgyűlési választáson

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5. számú, sátoraljaújhelyi központú egyéni választókerületben indulnak a legtöbben a vasárnapi országgyűlési választáson – derül ki a Nemzeti Választási Iroda reggeli adataiból. Máshol is akad szép létszám.

Forrás: MTI2026. 04. 12. 12:13
Fotó: Ladóczki Balázs
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5. számú, sátoraljaújhelyi központú egyéni választókerületben tíz jelölt indul: a Középen Állók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Normális Élet Pártja jelöltje, valamint egy független jelölt.

Fotó: Ladóczki Balázs

Kilenc jelölt indul Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3. számú, ózdi központú egyéni választókerületében, ahol jelöltet indít a Mi Hazánk Mozgalom, a Középen Állók Pártja, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz–KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció, valamint indul egy független jelölt is. Ugyancsak kilenc jelölt indul a főváros 16. számú, soroksári központú egyéni választókerületében, ahol a DK, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt, az LMP–Magyarország Zöld Pártja, a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt, az MKKP és a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjei mellett két független is indul.

Nyolc jelölt lesz 7 választókerületben, hét jelölt 24-ben, hat jelölt 33 választókerületben és öt jelölt indul 33 választókerületben.


Mindössze négy jelölt indul hat választókerületben. A Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom minden választókerületben állított jelöltet, mellettük a Hajdú-Bihar vármegyei 6. számú, hajdúböszörményi központú, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú, nyíregyházi központú és a Pest vármegye 14. számú, ceglédi központú egyéni választókerületében a DK jelöltje indult.

Bács-Kiskun vármegye 1. számú, kecskeméti központú és Vas vármegye 1. számú, szombathelyi központú egyéni választókerületében a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje a negyedik induló, míg Nógrád vármegye 1. számú, salgótarjáni központú egyéni választókerületében A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
