Ebben a választókörzetben indulnak a legtöbben az országgyűlési választáson

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5. számú, sátoraljaújhelyi központú egyéni választókerületben tíz jelölt indul: a Középen Állók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Normális Élet Pártja jelöltje, valamint egy független jelölt.

Kilenc jelölt indul Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3. számú, ózdi központú egyéni választókerületében, ahol jelöltet indít a Mi Hazánk Mozgalom, a Középen Állók Pártja, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz–KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció, valamint indul egy független jelölt is. Ugyancsak kilenc jelölt indul a főváros 16. számú, soroksári központú egyéni választókerületében, ahol a DK, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt, az LMP–Magyarország Zöld Pártja, a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt, az MKKP és a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjei mellett két független is indul.

Nyolc jelölt lesz 7 választókerületben, hét jelölt 24-ben, hat jelölt 33 választókerületben és öt jelölt indul 33 választókerületben.



Mindössze négy jelölt indul hat választókerületben. A Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom minden választókerületben állított jelöltet, mellettük a Hajdú-Bihar vármegyei 6. számú, hajdúböszörményi központú, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú, nyíregyházi központú és a Pest vármegye 14. számú, ceglédi központú egyéni választókerületében a DK jelöltje indult.

Bács-Kiskun vármegye 1. számú, kecskeméti központú és Vas vármegye 1. számú, szombathelyi központú egyéni választókerületében a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje a negyedik induló, míg Nógrád vármegye 1. számú, salgótarjáni központú egyéni választókerületében A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt.