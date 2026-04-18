Eltűnt egy csecsemő Baranya vármegyében, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Nagy erőkkel keresi a Komlói Rendőrkapitányság azt a pécsi születésű csecsemőt, aki pénteken tűnt el. A 2026 márciusának közepén született Pálinkás Evron felkutatásához a lakosság segítségét kérik a hatóságok. A csecsemő eltűnésének körülményei nem derültek ki a hatóságok által közzétett információkból – írta az Origo.hu.

Eltűnt egy alig egy hónapos csecsemő

Eltűnt hét testvér, de az ő történetük boldogan ért véget

A Makói Rendőrkapitányság korábban nagyszabású körözést rendelt el hét Buzás vezetéknevű gyermek ügyében, akik március 7-én távoztak ismeretlen helyre egy nevelőotthonból. A többségében baranyai kötődésű kiskorúak – a kétéves Ábeltől a tízéves Amiráig – utáni kutatás végül sikerrel zárult: a nyomozás megállapította, hogy a testvérek külföldön tartózkodnak, ahová a családfő munkavállalása miatt költöztek ki. A különös esetről az Origo.hu oldalán olvashatnak bővebben.

