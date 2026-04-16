Ennyit vesz ki az államháztartásból, hogy nem fizetik be az adót a balos önkormányzatok

A főpolgármester és számos település vezetője is bejelentette, nem fogják tovább fizetni a szolidaritási hozzájárulást.

Gábor Márton
2026. 04. 16. 4:50
Szabályosan lázadás bontakozott ki az országgyűlési választásokat követően a települések vezetői között. Orosháza, Nagykanizsa, Szentes, Szolnok, Kispest és Budapest vezetői bejelentették, ilyen-olyan indokra hivatkozva ugyan, de nem fogják befizetni a szolidaritási hozzájárulás következő részletét. 

Nagykanizsa polgármestere, Horváth Jácint röviden annyit tett hozzá:

ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásról.

Nagykanizsának 2026-ban több mint egymilliárd forint összegű szolidaritási adót kellene megfizetnie.

Raffai János, Orosháza polgármestere pedig azt írta, idén összesen 611 millió forintot kellene befizetnie a településnek a központi költségvetésbe, majd kiemelte, bízik abba, hogy az új kormány visszaadja az önkormányzatok szabadságát.

Szentes polgármestere, Szabó Zoltán Ferenc is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, aki a közösségi oldalán bejelentette, 

a leköszönő kormány felé ebben a formában nem áll módunkban ezt az összeget befizetni.

Mindezt azzal indokolta, hogy a befizetések a város működőképességét lehetetlenítenék el.

Szintén visszatartja a szolidaritási hozzájárulást Szolnok város önkormányzata. A baloldali polgármester úgy döntött, a következő kormány megalakulásáig felhagy az adófizetéssel. 

A szolidaritási adó befizetését a Magyar Péter-kormány megalakulásáig visszatartjuk! Szolnok a Tisza fővárosa

– jelentette ki Györfi Mihály polgármester. 

A sorhoz csatlakozott Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is, aki, mint ahogyan arról tegnap beszámoltunk, a Magyar Péter vezette kormánytól várja Budapest pénzügyi helyzetének rendezését. 

Azt ígértem a budapestieknek, hogy főpolgármesterként a parlamenti választásokig el fogjuk vezetni a várost, és megőrizzük annak működőképességét, a város fizetőképességét

– jelentette ki egy, a Magyar Államkincstár előtt tartott sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester. Kiemelte, hétfőn levelet írt a Magyar Államkincstár vezetőjének, amiben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy áprilisban inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámlájáról a szolidaritási hozzájárulás következő részletét.

A főpolgármester elmondta, a főváros jelenleg is siralmas pénzügyi helyzetben van, a folyószámla mínusz 6,5 milliárd forinton áll. 

Az államkincstár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen ettől az inkasszótól, hiszen 60 napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. Éppen ezért ebben a levélben arra szólítottam fel az elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel

– emelte ki a politikus. Ezt követően reményét fejezte ki, hogy hamarosan érvényt tud szerezni azoknak a választási ígéreteknek, amelyek az önkormányzati rendszer helyreállításáról és a Budapest működését szabályozó törvényről szólnak. 

A döntéssel a települések vezetői ugyanakkor az államkasszát hozzák rendkívül nehéz helyzetbe, ugyanis a tavaly december 23-án megjelent kormányrendelet alapján idén Budapesttől, a 23 fővárosi kerülettől és 334 másik önkormányzattól összesen több mint 200 milliárdos bevételre számít az állam. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

