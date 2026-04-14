Karácsony Gergely: Továbbra sem fizetne szolidaritási hozzájárulást a főváros

– Azt ígértem a budapestieknek, hogy főpolgármesterként a parlamenti választásokig el fogjuk vezetni a várost, és megőrizzük annak működőképességét, a város fizetőképességét – jelentette ki egy, a Magyar Államkincstár előtt tartott sajtótájékoztatón Karácson Gergely főpolgármester. Kiemelte, hétfőn levelet írt a Magyar Államkincstár vezetőjének, amiben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy áprilisban inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámlájáról a szolidaritási hozzájárulás következő részletét.

A főpolgármester elmondta, a főváros jelenleg is siralmas pénzügyi helyzetben van, a folyószámla mínusz 6,5 milliárd forinton áll.

Az államtitkár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen ettől az inkasszótól, hiszen 60 napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. Éppen ezért ebben a levélben arra szólítottam fel az elnököt, elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel

– emelte ki a politikus. Ezt követően reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy hamarosan érvényt tud szerezni azoknak a választási ígéreteknek, amely az önkormányzati rendszer helyreállításáról és a Budapest működését szabályozó törvényről szól.

A főpolgármester újságírói kérdésre válaszolva megvédte a Magyar Péter által tett kijelentéseket, amelyekben több közjogi méltóságot is távozásra szólított fel. A főpolgármester válaszában azt mondta,

teljesen jogos felvetés a miniszterelnök-jelölt részéről, hogy szeretné, ha nem lennének akadályok annak a folyamatnak az útjában, amiről a magyar választók döntöttek.

Ezt követően pedig kiemelte, új helyzetet kell teremteni a magyar politikában, amelynek része ezen személyek félreállítása.