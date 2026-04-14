karácsony gergelyfőpolgármesterVálasztás 2026magyar államkincstárMagyar Péter

Karácsony Gergely: Továbbra sem fizetne szolidaritási hozzájárulást a főváros

A Magyar Péter vezette kormánytól várja Budapest pénzügyi helyzetének megoldását a főpolgármester.

Gábor Márton
2026. 04. 14. 14:06
Fotó: Hatlaczki Balazs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azt ígértem a budapestieknek, hogy főpolgármesterként a parlamenti választásokig el fogjuk vezetni a várost, és megőrizzük annak működőképességét, a város fizetőképességét – jelentette ki egy, a Magyar Államkincstár előtt tartott sajtótájékoztatón Karácson Gergely főpolgármester. Kiemelte, hétfőn levelet írt a Magyar Államkincstár vezetőjének, amiben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy áprilisban inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámlájáról a szolidaritási hozzájárulás következő részletét.

Karácsony Gergely főpolgármester
Fotó: Vémi Zoltán

A főpolgármester elmondta, a főváros jelenleg is siralmas pénzügyi helyzetben van, a folyószámla mínusz 6,5 milliárd forinton áll. 

Az államtitkár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen ettől az inkasszótól, hiszen 60 napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. Éppen ezért ebben a levélben arra szólítottam fel az elnököt, elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel 

– emelte ki a politikus. Ezt követően reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy hamarosan érvényt tud szerezni azoknak a választási ígéreteknek, amely az önkormányzati rendszer helyreállításáról és a Budapest működését szabályozó törvényről szól. 

A főpolgármester újságírói kérdésre válaszolva megvédte a Magyar Péter által tett kijelentéseket, amelyekben több közjogi méltóságot is távozásra szólított fel. A főpolgármester válaszában azt mondta, 

teljesen jogos felvetés a miniszterelnök-jelölt részéről, hogy szeretné, ha nem lennének akadályok annak a folyamatnak az útjában, amiről a magyar választók döntöttek.

Ezt követően pedig kiemelte, új helyzetet kell teremteni a magyar politikában, amelynek része ezen személyek félreállítása. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
