Karácsony Gergely: Továbbra sem fizetne szolidaritási hozzájárulást a főváros

– Azt ígértem a budapestieknek, hogy főpolgármesterként a parlamenti választásokig el fogjuk vezetni a várost, és megőrizzük annak működőképességét, a város fizetőképességét – jelentette ki egy, a Magyar Államkincstár előtt tartott sajtótájékoztatón Karácson Gergely főpolgármester. Kiemelte, hétfőn levelet írt a Magyar Államkincstár vezetőjének, amiben arra szólította fel, tekintsen el attól, hogy áprilisban inkasszálja a fővárosi önkormányzat folyószámlájáról a szolidaritási hozzájárulás következő részletét.
A főpolgármester elmondta, a főváros jelenleg is siralmas pénzügyi helyzetben van, a folyószámla mínusz 6,5 milliárd forinton áll.
Az államtitkár vezetőjének van jogi lehetősége arra, hogy eltekintsen ettől az inkasszótól, hiszen 60 napig fel tudja függeszteni ezeket az eljárásokat. Éppen ezért ebben a levélben arra szólítottam fel az elnököt, elnököt, hogy éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel
– emelte ki a politikus. Ezt követően reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy hamarosan érvényt tud szerezni azoknak a választási ígéreteknek, amely az önkormányzati rendszer helyreállításáról és a Budapest működését szabályozó törvényről szól.
A főpolgármester újságírói kérdésre válaszolva megvédte a Magyar Péter által tett kijelentéseket, amelyekben több közjogi méltóságot is távozásra szólított fel. A főpolgármester válaszában azt mondta,
teljesen jogos felvetés a miniszterelnök-jelölt részéről, hogy szeretné, ha nem lennének akadályok annak a folyamatnak az útjában, amiről a magyar választók döntöttek.
Ezt követően pedig kiemelte, új helyzetet kell teremteni a magyar politikában, amelynek része ezen személyek félreállítása.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
