A választások után beismerte a Telex: politikai döntés volt a titkosszolgálatok beavatkozása

A Telex arról írt, az európai titkosszolgálatok politikai döntésre dolgozhattak rá a magyar kormányra. A cikk szerzője, Dezső András szerint a jobboldali kormány tagjait támadó titkosszolgálatok időzítették az akciójukat, ráadásul politikai döntés következtében.

„A Szijjártó és Lavrov közötti beszélgetések kiszivárogtatásai teljesen egyértelművé tették: az Orbán-kormány Oroszország-politikája olyan mértékben verhette ki a biztosítékot egy vagy több, vélhetően uniós tagállamnál, hogy azok titkosszolgálatai aktív műveletet hajtottak végre ennek aláásására” – fogalmazott a szerző.

Dezső András szerint Szijjártó és Lavrov beszélgetéseit már évekkel korábban rögzítették, de az, hogy kiszivárogtak, egy olyan politikai döntés következménye, amit csak akkor hoznak meg, amikor már a színfalak mögötti figyelmeztetések mit sem érnek. A Mandiner rámutatott, ezek szerint

a Telex szerzője is úgy véli, hogy a jobboldali kormány tagjai ellen időzített akciót hajtottak végre küldöldi titkosszolgálatok, ráadásul politikai döntés következtében.

„Ha ezek a támadások politikai döntésre lettek időzítve, abban az eseten nyilvánvaló, hogy szándékosan a magyarországi választás kampányában indultak meg, tehát a céljuk is az lehetett, hogy befolyásolják a választás kimenetelét” – mutattak rá.