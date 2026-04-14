A választások után beismerte a Telex: politikai döntés volt a titkosszolgálatok beavatkozása

Már a balliberális média zászlóshajójaként működő Telex is beismerte, a Fidesz–KDNP kormány tagjai ellen időzített akciót hajtottak végre külföldi titkosszolgálatok, ráadásul politikai döntés következtében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 12:28
A Telex arról írt, az európai titkosszolgálatok politikai döntésre dolgozhattak rá a magyar kormányra. A cikk szerzője, Dezső András szerint a jobboldali kormány tagjait támadó titkosszolgálatok időzítették az akciójukat, ráadásul politikai döntés következtében.

„A Szijjártó és Lavrov közötti beszélgetések kiszivárogtatásai teljesen egyértelművé tették: az Orbán-kormány Oroszország-politikája olyan mértékben verhette ki a biztosítékot egy vagy több, vélhetően uniós tagállamnál, hogy azok titkosszolgálatai aktív műveletet hajtottak végre ennek aláásására” – fogalmazott a szerző. 

Dezső András szerint Szijjártó és Lavrov beszélgetéseit már évekkel korábban rögzítették, de az, hogy kiszivárogtak, egy olyan politikai döntés következménye, amit csak akkor hoznak meg, amikor már a színfalak mögötti figyelmeztetések mit sem érnek. A Mandiner rámutatott, ezek szerint

a Telex szerzője is úgy véli, hogy a jobboldali kormány tagjai ellen időzített akciót hajtottak végre küldöldi titkosszolgálatok, ráadásul politikai döntés következtében.

„Ha ezek a támadások politikai döntésre lettek időzítve, abban az eseten nyilvánvaló, hogy szándékosan a magyarországi választás kampányában indultak meg, tehát a céljuk is az lehetett, hogy befolyásolják a választás kimenetelét” – mutattak rá.

Titkosszolgálati akció Szijjártó Péter ellen

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a választási kampány alatt titkosszolgálati akciót folytathattak Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel szemben, a szálak pedig a Tisza Pártig vezetnek. Egy hangfelvétel szerint a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. A beszélgetésből kiderül az is, hogy a riporter nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is működik a Tisza külügyi politikusával.

Borítókép: Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója (Forrás: Transparency Magyarország)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
