Toroczkai László: A Tisza Párt vissza fog élni a hatalommal

– Én is szeretnék gratulálni a Facebooknak, és a Facebook mögött álló Szilícium-völgyi globális óriáscégnek, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt – jelentette ki választást lezáró beszédében Toroczkai László. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerinte a Tisza Párt vissza fog élni a hatalommal, amely a kezébe került, és emiatt a demokrácia állapotának rohamos romlására számít.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 22:56
Fotó: Mirkó István
– Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy hosszú ideje azt mondtuk, hogy hárompárti országgyűlés fog alakulni. Ez így is lett, hárompárti az országgyűlés a Mi Hazánk Mozgalom részvételével – jelentette ki Toroczkai László. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke arról beszélt, az eddigi parlamenti pártok közül a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen, amely meg tudta őrizni a támogatottságát és tovább tud erősödni a következő időszakban. 

Emlékeztetett, Orbán Viktor most nemrégiben már gratulált Magyar Péternek. 

„Én is szeretnék gratulálni a Facebooknak, és a Facebook mögött álló Szilícium-völgyi globális óriáscégnek, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt”

– hangsúlyozta.

A pártelnök azt mondta, ők ismerik ezeket az „erőket” és arra számít, a demokrácia állapota nagyon gyorsan romlani fog Magyarországon. Szerinte ennek előjele az is, ami ma ezekben történt a Tisza Párt eredményváró rendezvényén, ahová a nekik nem szimpatikus médiumokat nem engedték be.

„De nem csak azokat ismerjük, akik most hatalomra juttatták a Tisza Pártot, hanem Magyar Péter karakterét is kiismerhettük az elmúlt időszakban. Ebből is le tudjuk azt a következtetést szűrni, hogy a Tisza Párt vissza fog élni ezzel az óriási hatalommal, amely ma a kezébe került”

– hangoztatta, hozzátéve: ezért is állítja azt, hogy a demokrácia állapotának rohamos romlására számítanak a következő időszakban. Emlékeztetett, a Gyurcsány–Bajnai-kormány pontosan ilyen volt. – Úgyhogy el tudom mondani és tudom üzenni Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy mi a legkeményebben ellen fogunk állni akkor, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni. Próbálkozhatnak mindennel, minket nem lehet megtörni – szögezte le.

Borítókép: Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke (Fotó: Mirkó István)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
