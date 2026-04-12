Toroczkai László: A Tisza Párt vissza fog élni a hatalommal

– Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy hosszú ideje azt mondtuk, hogy hárompárti országgyűlés fog alakulni. Ez így is lett, hárompárti az országgyűlés a Mi Hazánk Mozgalom részvételével – jelentette ki Toroczkai László. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke arról beszélt, az eddigi parlamenti pártok közül a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen, amely meg tudta őrizni a támogatottságát és tovább tud erősödni a következő időszakban.

Emlékeztetett, Orbán Viktor most nemrégiben már gratulált Magyar Péternek.

„Én is szeretnék gratulálni a Facebooknak, és a Facebook mögött álló Szilícium-völgyi globális óriáscégnek, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt”

– hangsúlyozta.

A pártelnök azt mondta, ők ismerik ezeket az „erőket” és arra számít, a demokrácia állapota nagyon gyorsan romlani fog Magyarországon. Szerinte ennek előjele az is, ami ma ezekben történt a Tisza Párt eredményváró rendezvényén, ahová a nekik nem szimpatikus médiumokat nem engedték be.

„De nem csak azokat ismerjük, akik most hatalomra juttatták a Tisza Pártot, hanem Magyar Péter karakterét is kiismerhettük az elmúlt időszakban. Ebből is le tudjuk azt a következtetést szűrni, hogy a Tisza Párt vissza fog élni ezzel az óriási hatalommal, amely ma a kezébe került”

– hangoztatta, hozzátéve: ezért is állítja azt, hogy a demokrácia állapotának rohamos romlására számítanak a következő időszakban. Emlékeztetett, a Gyurcsány–Bajnai-kormány pontosan ilyen volt. – Úgyhogy el tudom mondani és tudom üzenni Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy mi a legkeményebben ellen fogunk állni akkor, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni. Próbálkozhatnak mindennel, minket nem lehet megtörni – szögezte le.