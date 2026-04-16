Halálos baleset történt a mohácsi híd építésénél

Halálos kimenetelű munkabaleset történt kedden délelőtt Mohács térségében, a híd építési területén – írja a Bama. A lap információi szerint egy férfi munkavégzés közben két munkagép közé szorult.
A helyszínre azonnal több mentőegységet riasztottak, köztük mentőhelikopter is érkezett.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy negyven év körüli férfi szenvedett olyan súlyos sérüléseket, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.
A mentőszemélyzet több mint egy órán át küzdött a férfi életéért,
újraélesztést is végeztek, azonban a sérült a helyszínen meghalt.
