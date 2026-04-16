mohácsmunkagéphalálos baleset

Halálos baleset történt a mohácsi híd építésénél

Két munkagép közé szorult egy férfi a mohácsi hídépítésnél. Az életéért több mint egy órán át küzdöttek, de sajnos nem sikerült megmenteni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 11:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Halálos kimenetelű munkabaleset történt kedden délelőtt Mohács térségében, a híd építési területén – írja a Bama. A lap információi szerint egy férfi munkavégzés közben két munkagép közé szorult.

Kecskemét, 2023. november 22. Mentőhelikopter a Kecskemét és az M5-ös autópálya között húzódó Korhánközi úton, ahol meghalt egy gépkocsi sofőrje, aki járművével fának ütközött 2023. november 22-én. A megyei hírportál, a baon.hu úgy tudja, hogy az autót egy várandós nő vezette. Gyermekét császármetszéssel segítették a világra, majd kórházba vitték. MTI/Donka Ferenc
Fotó: MTI/Donka Ferenc

A helyszínre azonnal több mentőegységet riasztottak, köztük mentőhelikopter is érkezett.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy negyven év körüli férfi szenvedett olyan súlyos sérüléseket, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A mentőszemélyzet több mint egy órán át küzdött a férfi életéért,

újraélesztést is végeztek, azonban a sérült a helyszínen meghalt.

További részleteket ide kattintva olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

