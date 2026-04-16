Fegyverrel támadt három emberre Az éhezők viadala egykori gyereksztárja – rá sem lehet ismerni + videó

Letartóztatták Az éhezők viadala (The Hunger Games) egyik szereplőjét, Ethan Jamiesont, miután a gyanú szerint három férfira támadt fegyverrel az észak-karolinai Raleigh városában – írja a Page Six.

A hatóságok szerint a 27 éves színész egy kilenc milliméteres félautomata pisztollyal követhette el a támadást.

Az ügyben gyilkossági kísérlet gyanúja merült fel, az áldozatok nevét azonban nem hozták nyilvánosságra, a hivatalos iratokban csak monogramokkal szerepelnek. Az ügy körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

'Hunger Games' actor Ethan Jamieson has been arrested in North Carolina on three counts of assault with a deadly weapon with intent to kill. https://t.co/c9YvwfxcsT — Entertainment Weekly (@EW) April 16, 2026

A letartóztatási jegyzőkönyv alapján Jamieson nem először került összeütközésbe a törvénnyel: 2025 márciusában már őrizetbe vették, mert ellenállt a hatósági intézkedésnek, az ügyben később ítélet is született.

A színész Az éhezők viadala (2012) című filmben a 4-es körzet férfi kiválasztottját alakította, később pedig feltűnt A törvény embere (Justified) egyik epizódjában is.

Pályafutása 2009-ben indult, amikor vendégszerepet kapott a Tuti gimi (One Tree Hill) című sorozatban.

Korábban úgy nyilatkozott, hogy bár tisztában volt Az éhezők viadala könyvek népszerűségével, nem számított a film kiugró sikerére. Azt is elmondta, hogy nem feltétlenül szeretne hosszú távon színészként dolgozni, inkább átlagos életre vágyik.

A gyerekszínész 2012-ben az Éhezők viadala világpremierjén nyilatkozott a sajtónak.

Borítókép: Ethan Jamieson 2012-ben az Éhezők viadala világpremierjén. (Fotó: Getty Images/Albert L. Ortega)