az éhezők viadalagyilkossági kísérletszínész

Fegyverrel támadt három emberre Az éhezők viadala egykori gyereksztárja – rá sem lehet ismerni + videó

Gyilkossági kísérlet gyanújával vették őrizetbe a Az éhezők viadala (The Hunger Games) egyik szereplőjét, Ethan Jamiesont.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 10:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Letartóztatták Az éhezők viadala (The Hunger Games) egyik szereplőjét, Ethan Jamiesont, miután a gyanú szerint három férfira támadt fegyverrel az észak-karolinai Raleigh városában – írja a Page Six.

A hatóságok szerint a 27 éves színész egy kilenc milliméteres félautomata pisztollyal követhette el a támadást. 

Az ügyben gyilkossági kísérlet gyanúja merült fel, az áldozatok nevét azonban nem hozták nyilvánosságra, a hivatalos iratokban csak monogramokkal szerepelnek. Az ügy körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

A letartóztatási jegyzőkönyv alapján Jamieson nem először került összeütközésbe a törvénnyel: 2025 márciusában már őrizetbe vették, mert ellenállt a hatósági intézkedésnek, az ügyben később ítélet is született.

A színész Az éhezők viadala (2012) című filmben a 4-es körzet férfi kiválasztottját alakította, később pedig feltűnt A törvény embere (Justified) egyik epizódjában is. 

Pályafutása 2009-ben indult, amikor vendégszerepet kapott a Tuti gimi (One Tree Hill) című sorozatban.

Korábban úgy nyilatkozott, hogy bár tisztában volt Az éhezők viadala könyvek népszerűségével, nem számított a film kiugró sikerére. Azt is elmondta, hogy nem feltétlenül szeretne hosszú távon színészként dolgozni, inkább átlagos életre vágyik.

A gyerekszínész 2012-ben az Éhezők viadala világpremierjén nyilatkozott a sajtónak. 

Borítókép: Ethan Jamieson 2012-ben az Éhezők viadala világpremierjén. (Fotó: Getty Images/Albert L. Ortega)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
