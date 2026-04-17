Hamarosan meglehet a választások végeredménye, már számolják az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksait

Péntek délután megkezdődött az átjelentkezéssel és a külképviseleteken leadott szavazatok összeszámlálása, így már van olyan választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 17:47
Elkezdték összeszámolni a szavazatszámláló bizottságok az országgyűlési választáson átjelentkezők és külképviseleten voksolók szavazatait péntek délután, így már van olyan választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság.

A szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat és közzé is tette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a számlálások eredményét.

Mind a 106 egyéni választókerületben volt azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezekben ugyanis várták a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait. Ezekben a szavazókörökben vasárnap leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat.

A külképviseleteken leadott és átjelentkezéssel szavazók választókerületenként szétválogatott szavazatait pénteken adta át az egyéni választókerületi választási irodáknak az NVI.

A jogszabály szerint az egyéni választókerületi választási irodáknak legkésőbb szombaton át kell adniuk a választókerületben a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének az utazó voksokat, hogy a szavazatszámláló bizottság bekeverhesse azokat a kijelölt szavazókörben április 12-én leadott szavazatok közé, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A kijelölt szavazatszámláló bizottságoknak ezt követően kell összeszámlálniuk a voksokat, szintén legkésőbb szombaton. Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll,

az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

Mivel számos választókerület számlálásra kijelölt szavazókörében már péntek délután meg tudták számolni az utazó voksokat, a Nemzeti Választási Iroda tájékoztató oldalán már van olyan egyéni választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság állása. 

A választási eredmények mostani állása szerint a Tisza Párt jelöltjei 93 egyéni választókerületben nyertek, míg a Fidesz–KDNP jelötje 13 választókerületben áll az élen. Az állás néhány helyen nagyon szoros, akár 3 egyéni választókerület eredménye is megfordulhat attól függően, kikre szavaztak az átjelentkezők és a külképviseleti szavazók. 

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekválasztás

Védőbeszéd a közjogi méltóságok életkora mellett

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Majtényi László megbélyegző álláspontja diszkriminatív és egyben szemben áll a nemzetközi tendenciákkal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
