Épphogy felmentették pozíciójából Szalai Vivient, a TV2 Csoport hírigazgatóját, újabb fordulat jön a csatorna háza táján, a Blikk ugyanis arról ír, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor, a Tények műsorvezetői határozatlan időre lekerülnek a képernyőről.
Újabb változás a TV2-nél: lekerül a képernyőről Marsi Anikó és Gönczi Gábor
Tíz éve vezették a TV2 híradóját, Gönczi Gábor megszólalt az ügyben.
Azt követően, hogy kiderült, megszűnik Szalai Vivien posztja, a TV2 székházában Marsi Anikó és Gönczi Gábor is bejelentették, hogy a jövő héttől nem ők vezetik a csatorna hírműsorait. Gönczi Gábor megerősítette a portál értesüléseit. „Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk” – részletezte.
Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk.
– fogalmazot és hozzáfűzte, őt a héten a Napló adásában is láthatják a nézők, aztán majd kiderül „mit hoz a jövő”. Érdekesség az ügyben, hogy Gönczi Gábort 2016-ban a TV2-höz Szalai Vivien szerződtette át a konkurenciától. Őt nem sokkal később követte Marsi Anikó szintén 2016-ban.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
