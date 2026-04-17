tényektv2gönczi gábor

Újabb változás a TV2-nél: lekerül a képernyőről Marsi Anikó és Gönczi Gábor

Tíz éve vezették a TV2 híradóját, Gönczi Gábor megszólalt az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 04. 17. 17:01
Marsi Anikó és Gönczi Gábor Fotó: MW Bulvár
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Épphogy felmentették pozíciójából Szalai Vivient, a TV2 Csoport hírigazgatóját, újabb fordulat jön a csatorna háza táján, a Blikk ugyanis arról ír, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor, a Tények műsorvezetői határozatlan időre lekerülnek a képernyőről.

Azt követően, hogy kiderült, megszűnik Szalai Vivien posztja, a TV2 székházában Marsi Anikó és Gönczi Gábor is bejelentették, hogy a jövő héttől nem ők vezetik a csatorna hírműsorait. Gönczi Gábor megerősítette a portál értesüléseit. „Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk” – részletezte. 

 

Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. 

– fogalmazot és hozzáfűzte, őt a héten a Napló adásában is láthatják a nézők, aztán majd kiderül „mit hoz a jövő”. Érdekesség az ügyben, hogy Gönczi Gábort 2016-ban a TV2-höz Szalai Vivien szerződtette át a konkurenciától. Őt nem sokkal később követte Marsi Anikó szintén 2016-ban.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
