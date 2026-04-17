Újabb változás a TV2-nél: lekerül a képernyőről Marsi Anikó és Gönczi Gábor

Azt követően, hogy kiderült, megszűnik Szalai Vivien posztja, a TV2 székházában Marsi Anikó és Gönczi Gábor is bejelentették, hogy a jövő héttől nem ők vezetik a csatorna hírműsorait. Gönczi Gábor megerősítette a portál értesüléseit. „Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk” – részletezte.