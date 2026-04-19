Lecsapott az ítéletidő a szomszédban, jégről és villámárvízről érkeznek hírek + videó

Erős széllel és jégesővel kísért viharok érték el Szlovénia több térségét vasárnap, Velenjében villámárvíz alakult ki a csapadék miatt – számolt be a 24ur című hírportál a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.

A viharral több helyen jégeső is érkezett (Forrás: A szlovén meteorológia oldala)

A viharzóna északnyugat felől vonul át az ország felett. Slovenj Gradecből, Zalecből és Prevaljéból erős széllökésekről érkeztek jelentések, míg Velenjében

a heves esőzés miatt villámárvíz alakult ki.

A térségben több helyen jégeső is előfordult. A helyzetről a szlovén polgári védelem és katasztrófavédelem is jelentést adott ki.

A viharos időjárást egy hidegfront okozza, amely Németországon és Franciaországon keresztül az Alpok térségébe érkezett.

A front instabil légköri viszonyokat, záporokat és zivatarokat hozott a térségbe.

A helyi előrejelzések szerint estére és az éjszaka első felében átmenetileg mérséklődhet a vihartevékenység. A szlovén környezetvédelmi ügynökség szerint hétfőn ismét gyakoribbá válhatnak a helyi záporok és zivatarok.

Ideér a vihar, kiadták a riasztást

Mint megírtuk, a hidegfront Magyarországra is eljut, a megnövekvő felhőzet mellett időszakos esőre, záporra, zivatarra figyelmeztettek.

A vihar miatt kiadták a riasztást.

A HungaroMet előrejelzése szerint jövő héten több alkalommal is átlag alatti hőmérsékletre számíthatunk.

A vasárnap érkező hidegfront mögött még csak kisebb mértékben löttyen be a hidegebb levegő, de kedd, szerda környékén már az egész országba hidegebb, szárazabb levegő érkezik.

Éjjel a kevés felhőzet és gyenge légmozgás mellett

ismét növekszik a fagyveszély.

A számítások szerint a szerdára és csütörtökre virradó éjszakán fordulhat elő főként a hidegre hajlamos helyeken légköri fagy, míg talajmenti akár másutt is. Ezt követően, átmenetileg ismét emelkedik a hőmérséklet, de egy hét múlva akár újabb hidegfront érkezhet.

