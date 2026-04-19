Lecsapott az ítéletidő a szomszédban, jégről és villámárvízről érkeznek hírek + videó

Erős széllel és jégesővel kísért viharok érték el Szlovénia több térségét vasárnap, Velenjében villámárvíz alakult ki a csapadék miatt – számolt be a 24ur című hírportál a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.
A viharzóna északnyugat felől vonul át az ország felett. Slovenj Gradecből, Zalecből és Prevaljéból erős széllökésekről érkeztek jelentések, míg Velenjében
a heves esőzés miatt villámárvíz alakult ki.
A térségben több helyen jégeső is előfordult. A helyzetről a szlovén polgári védelem és katasztrófavédelem is jelentést adott ki.
A viharos időjárást egy hidegfront okozza, amely Németországon és Franciaországon keresztül az Alpok térségébe érkezett.
A front instabil légköri viszonyokat, záporokat és zivatarokat hozott a térségbe.
A helyi előrejelzések szerint estére és az éjszaka első felében átmenetileg mérséklődhet a vihartevékenység. A szlovén környezetvédelmi ügynökség szerint hétfőn ismét gyakoribbá válhatnak a helyi záporok és zivatarok.
Ideér a vihar, kiadták a riasztást
Mint megírtuk, a hidegfront Magyarországra is eljut, a megnövekvő felhőzet mellett időszakos esőre, záporra, zivatarra figyelmeztettek.
A vihar miatt kiadták a riasztást.
A HungaroMet előrejelzése szerint jövő héten több alkalommal is átlag alatti hőmérsékletre számíthatunk.
A vasárnap érkező hidegfront mögött még csak kisebb mértékben löttyen be a hidegebb levegő, de kedd, szerda környékén már az egész országba hidegebb, szárazabb levegő érkezik.
Éjjel a kevés felhőzet és gyenge légmozgás mellett
ismét növekszik a fagyveszély.
A számítások szerint a szerdára és csütörtökre virradó éjszakán fordulhat elő főként a hidegre hajlamos helyeken légköri fagy, míg talajmenti akár másutt is. Ezt követően, átmenetileg ismét emelkedik a hőmérséklet, de egy hét múlva akár újabb hidegfront érkezhet.
