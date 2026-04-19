Fekete bárány bukkant fel Soroksáron, karambolozott is egy autóval + fotók

Nem hétköznapi balesetről számolt be közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Április 13-án késő délelőtt Budapest XXIII. kerületében egy bárány próbált átkelni egy autós előtt az úttesten.

A rendőrség egyelőre nem tudta kideríteni, hogy a jószág honnan jött, hova tartott és miért ezt az útvonalat választotta. Amit a különös esetről tudni lehet, az az, hogy a sofőr észlelte a nem szokványos keresztforgalmat, fékezett is, de az ütközést már nem tudta elkerülni.

A járművön csak kisebb karcolások keletkeztek, de a bárány nem volt ilyen szerencsés, két lába eltörött.

Az Állatmentő Liga sietett a sérült állat segítségére. Kórházba vitték, azóta már a műtéten is túl van. Lábadozása alatt a liga egyik önkéntesének vendégszeretetét élvezhette.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság minden állattartótól azt kérte, hogy megfelelő kerítéssel gondoskodjanak kedvenceik biztonságáról.