Megérkezett a vihar, ami szörnyű pusztítást végzett a térségben + videó

Az ország nyugati részére késő délután megérkezett a hidegfront. Az ítéletidő miatt Szlovéniából jégesőről és villámárvízről is érkeztek hírek, Ausztriában az erős szél fákat csavart ki, a bécsi repülőtéren pedig késnek a gépek.

2026. 04. 19. 21:27
Viharos széllökésekkel és záporokkal érte el a nyugati országrészt az északnyugat felől érkező hidegfront – írja az Időkép. A Kisalföld arról számolt be, hogy Sopronba széllel, szemerkélő esővel érkezett meg az előrejelzett front, a hőmérséklet pedig két óra alatt 10 fokkal esett vissza. Az Időkép látványos videót is megosztott arról, ahogy Kapuvárt elérik a felhők, majd megérkezik az eső is.

A Zaol arról tudósított, hogy Nagykanizsán az egyik pillanatban még sütött a nap, a következőben beborult, és dörgéssel, villámlással kísérve szakadt le az ég.

Vasárnap késő délután megérkezett a zivatar Vas vármegyébe is, ahol megélénkült a szél és eleredt az eső.

Vas vármegyébe így érkezett meg a vihar (Forrás: Vaol)

A Vaol arról is beszámolt, hogy késő délután a hidegfronttal érkező erős szél és eső a bécsi repülőtéren is fennakadásokat okozott, a repülőgépek késve tudtak le- és felszállni. Volt olyan járat, amely jelentős útvonalmódosításra kényszerült. Tíz–negyven perces késések is előfordultak, a helyzet lassan normalizálódik.

Ausztria több városában is gondot okozott a viharos szél és a heves villámlás. A tűzoltókat többször is riasztották kidőlt fákhoz, de olyan is előfordult, hogy villámcsapás miatt ki is gyulladt az éppen kidőlő fa.

Részletek az időjárásról a Magyar Nemzet oldalán.

Borítókép: Sopront esővel, lehűléssel érte el a hidegfront (Fotó: Kisalföld/Zachán Viktor)


A téma legfrissebb hírei

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
