Megérkezett a vihar, ami szörnyű pusztítást végzett a térségben + videó

Viharos széllökésekkel és záporokkal érte el a nyugati országrészt az északnyugat felől érkező hidegfront – írja az Időkép. A Kisalföld arról számolt be, hogy Sopronba széllel, szemerkélő esővel érkezett meg az előrejelzett front, a hőmérséklet pedig két óra alatt 10 fokkal esett vissza. Az Időkép látványos videót is megosztott arról, ahogy Kapuvárt elérik a felhők, majd megérkezik az eső is.

iFrame is not supported!

A Zaol arról tudósított, hogy Nagykanizsán az egyik pillanatban még sütött a nap, a következőben beborult, és dörgéssel, villámlással kísérve szakadt le az ég.

Vasárnap késő délután megérkezett a zivatar Vas vármegyébe is, ahol megélénkült a szél és eleredt az eső.

Vas vármegyébe így érkezett meg a vihar (Forrás: Vaol)

A Vaol arról is beszámolt, hogy késő délután a hidegfronttal érkező erős szél és eső a bécsi repülőtéren is fennakadásokat okozott, a repülőgépek késve tudtak le- és felszállni. Volt olyan járat, amely jelentős útvonalmódosításra kényszerült. Tíz–negyven perces késések is előfordultak, a helyzet lassan normalizálódik.

Ausztria több városában is gondot okozott a viharos szél és a heves villámlás. A tűzoltókat többször is riasztották kidőlt fákhoz, de olyan is előfordult, hogy villámcsapás miatt ki is gyulladt az éppen kidőlő fa.

