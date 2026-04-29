Háromnapos lesz a Ludovika Fesztivál, Kapu Tiborral is találkozhatnak az érdeklődők

Május 9-e, a szombati zárónap a hagyományok és a családi programok jegyében telik: a Party sátorban élőszavas mesemondással, mezőségi táncházzal és koncertekkel várják az érdeklődőket.
Emellett izgalmas kiállítások, a rendészeti szervek és a honvédség interaktív bemutatói és számos gyerekprogram teszi teljessé a napot.
A MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred katonai közelharc bemutatóval, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Különleges Díszelgő Csoport bemutatóval, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály Agglomerációs és Készenléti Osztály kutyás bemutatóval, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műszaki mentési bemutatóval készül.
A látványos hivatásrendi bemutatók és az interaktív családi programok mellett rendezik meg a honvédtisztjelöltek száznapos ünnepségét.
E naptól kezdve már csak száz nap választja el a végzős tisztjelölteket attól, hogy a katonai esküjüket letegyék, és megkezdjék tényleges szolgálatukat a Magyar Honvédségben.
A családi nap ideje alatt az Orczy park alakulóterén ugrálóvár, Ninja Kid-pálya várja a látogatókat, és ki lehet próbálni a és a SubSoccert is, az Orczy Kalandpark pedig egész nap szabadon látogatható.
Borítókép: Ludovika Fesztivál (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!