Háromnapos lesz a Ludovika Fesztivál, Kapu Tiborral is találkozhatnak az érdeklődők

Forrás: Facebook/Ludovika Fesztivál

Május 9-e, a szombati zárónap a hagyományok és a családi programok jegyében telik: a Party sátorban élőszavas mesemondással, mezőségi táncházzal és koncertekkel várják az érdeklődőket.

Emellett izgalmas kiállítások, a rendészeti szervek és a honvédség interaktív bemutatói és számos gyerekprogram teszi teljessé a napot.

A MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred katonai közelharc bemutatóval, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Különleges Díszelgő Csoport bemutatóval, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály Agglomerációs és Készenléti Osztály kutyás bemutatóval, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műszaki mentési bemutatóval készül.

A látványos hivatásrendi bemutatók és az interaktív családi programok mellett rendezik meg a honvédtisztjelöltek száznapos ünnepségét.

E naptól kezdve már csak száz nap választja el a végzős tisztjelölteket attól, hogy a katonai esküjüket letegyék, és megkezdjék tényleges szolgálatukat a Magyar Honvédségben.

A családi nap ideje alatt az Orczy park alakulóterén ugrálóvár, Ninja Kid-pálya várja a látogatókat, és ki lehet próbálni a és a SubSoccert is, az Orczy Kalandpark pedig egész nap szabadon látogatható.

Borítókép: Ludovika Fesztivál (Forrás: Facebook)