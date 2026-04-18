állatkínzáskiskorú veszélyeztetéseBudapesti Rendőr-főkapitányság

Nemcsak állatokat kínzott, a 11 hónapos gyermekét is durván elhanyagolta

Kiskorú veszélyeztetése és állatkínzás bűntettek gyanújával folytat eljárást a XIV. kerületi rendőrkapitányság egy 23 éves budapesti nővel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 13:11
Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány jelzése alapján a rendőrök április 17-én délelőtt a XIV. kerületben, az Angol utcában intézkedtek egy lakásnál, mivel a bejelentés szerint az ingatlanban több kutyát tartottak nem megfelelő körülmények között – olvasható a rendőrség szombati közleményében.

20250210 Budapest Rendőrség Állásbörze A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség állásbörzéje. Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: BYD autó rendőrautó
Fotó: Vémi Zoltán

A helyszínen a rendőrök megállapították, hogy a mintegy 35-40 négyzetméteres lakás erősen elhanyagolt állapotban volt: a helyiségekben kutyavizelet, ürülék és szemét halmozódott fel, a lakásban nagy mennyiségű, gyűjtögetésre utaló tárgy volt. Az ablakokat a torlaszok miatt nem lehetett kinyitni, az ingatlanban erős ammónia- és vizeletszag terjengett.

A lakásban tartózkodott a nő 11 hónapos gyermeke is, aki elhanyagolt állapotban volt: ruházata szennyezett volt, haja összeragadt, testén bőrelváltozások voltak. A helyszínre érkező gyámügyi hatóság a gyermek azonnali kiemeléséről döntött.

 A rendőrök a 23 éves M. Alexandrát előállították, majd kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók az állattartás körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják, a tényállás teljeskörű tisztázása folyamatban van.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

