Megérkeztek a külképviseleti szavazatok

A világ 149 városából sértetlenül, zárt állapotban megérkeztek a külképviseleti urnák. Az Edinburgh-ból érkezett csomagban valaki nyomkövetőt rejtett el, ezért külön megvizsgálták a tűzszerészek is.

2026. 04. 16. 13:17
Hiánytalanul és biztonságban megérkeztek az urnák Magyarországra a világ 149 városában leadott külképviseleti szavazatokkal – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Az országgyűlési választás külképviseleti urnáit, azok sértetlenségét ellenőrzik a Nemzeti Választási Bizottság tagjai
Az országgyűlési választás külképviseleti urnáit ellenőrzik a Nemzeti Választási Bizottság tagjai (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A külképviseleteken a választópolgárok kiemelkedően aktívak voltak, számos helyszínen 90 százalék feletti részvételt regisztráltak, több kisebb külképviseleten pedig teljes, százszázalékos volt a részvétel.

A legnagyobb létszámú külképviseleti szavazóhelyen, Londonban 8924 választópolgár adta le szavazatát.

A beérkezett urnákat a Nemzeti Választási Bizottság tételesen megvizsgálta. A szemle során az urnák sértetlennek bizonyultak, így megkezdődhetett a felbontásuk és a bennük található szavazatok szétválogatása országgyűlési egyéni választókerületenként.

Az országos egyéni választókerületi választási bizottságok ezt követően az egyéni választókerületi eredményeket, míg a területi választási bizottságok az országos listás választás részeredményét állapítják meg. A választási szervek

folyamatosan dolgoznak a szavazatok feldolgozásán annak érdekében, hogy az eredményeket a lehető leghamarabb, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett megállapítsák.

 

Megvizsgálták az urnákat

A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön lezárt állapotban találta a külképviseletekről kedden és szerdán a Nemzeti Választási Irodába érkezett szavazatgyűjtő urnákat.

A testület tagjai kedden délután már megtekintették az NVI Hengermalom úti épületének egyik helyiségében az addig beérkezett 255 urnát, csütörtök délelőtt pedig az azóta beérkezett 82-t. Az NVB tagjai meggyőződtek arról, hogy a kedd óta visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya az urnákban található voksok összeszámolásának. Az NVI az egyik, Edinburgh-ból érkezett urna sértetlen állapotát a többitől elkülönítve vizsgálta meg, mert abban valószínűleg

egy nyomkövetőt helyezett el az egyik választópolgár, így indokolt volt annak tűzszerészeti átvizsgálása.

A szavazás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország nagykövetségein és konzulátusain szavazhattak, száz ország 149 külképviseletén. A külképviseleti névjegyzékben 90 740-en szerepeltek, közülük 84 749-en el is mentek voksolni.

A parlamenti választás országos listás eredményét az NVB állapítja meg legkésőbb május 4-én.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Filep István)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu