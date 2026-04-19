Láthatatlan járvány terjed a fiatalok között

Egyre aggasztóbb képet mutatnak a fiatalok dohányzási és e-cigaretta-használati szokásai Magyarországon – írja a Kisalföld. Bár a hazai szabályozás az Európai Unióban az egyik legszigorúbb, a valóság rácáfol a tiltások hatékonyságára: a feketepiac virágzik, a vape pedig egyre fiatalabb korosztályokat ér el.

Forrás: Slow Village

A 2024-es ESPAD-felmérés szerint

a 15–16 éves magyar diákok negyede használ dohányterméket vagy e-cigarettát.

A vape népszerűségét az ízesített patronok, a színes eszközök és a „füstmentesség” látszata magyarázza, ami miatt már 13–15 éves korban is elterjedt.

A szakértők figyelmeztetnek: az e-cigaretta nem ártalmatlan. Az inhalált vegyi anyagok gyulladást és hegesedést okozhatnak a tüdőben, ami hosszú távon krónikus betegségekhez, például COPD-hez is vezethet. Emellett a hevítés során toxikus anyagok és nehézfémek is felszabadulhatnak, amelyek sejtszintű károsodást is okozhatnak.

A nikotin nemcsak a szívet és az érrendszert terheli, hanem a fejlődő idegrendszert is károsítja:

memóriazavarhoz, koncentrációs problémákhoz és függőséghez vezethet.

A veszélyt növeli, hogy a károsodás sokáig tünetmentes maradhat, ugyanakkor korszerű vizsgálatokkal már korai stádiumban kimutatható.

Erre hívja fel a figyelmet a Slow Village hiphop-formáció és az Affidea Magyarország közös kampánya, amely egy különleges, tüdőröntgenképből készült hanglemezzel ösztönöz szűrővizsgálatokra. A kiadványban található kód ingyenes belgyógyászati konzultációra jogosít.