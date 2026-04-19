Andorrának egyet sem, a balkáni riválisnak 12-t lőtt a magyar válogatott

A 2027-es női labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozata március elején rajtolt, a magyar válogatott a C divízióban kapott helyet. Szarvas Alexandra szövetségi kapitány együttese a nyitányon 0-0-s döntetlent játszott Andorra vendégeként, majd több mint egy év után tudott tétmérkőzést nyerni Azerbajdzsán 1-0-s hazai legyőzésével. Áprilisban aztán folytatódott a kapott gól nélküli széria, és az Észak-Macedónia elleni két találkozón a szerzett gólokból sem volt hiány. Miután kedden idegenben 5-0-ra nyert Magyarország Csányi Diána vezérletével, szombaton Felcsúton 7-0-s sikert aratott a balkáni rivális ellen.

A magyar válogatott továbbra is kapott gól nélkül áll a vb-selejtezős csoportjában, a női csapat sorsa Azerbajdzsán ellen dőlhet el. Forrás: MLSZ.hu

A magyar válogatott újabb kiütéses sikere Észak-Macedónia ellen

A hazai csapat már az első félidőben 2-0-ra ellépett Mayer Zsófia találatával és egy öngóllal, a szünet után aztán hat perc alatt Pápai Emőke és Mayer is betalált, ezzel eldőlt a találkozó. A hátralévő időben már csak a különbség volt kérdéses, végül úgy lett 7-0 Kaján Zsanett, Nagy Vanessza góljával és Savanya Csilla büntetőjével, hogy Kaján (4-0-nál) tizenegyest is hibázott.

Felcsúton 7-0-ra nyert Magyarország. Forrás: MLSZ.hu

– Az eredményt leszámítva is jó játékot mutatott a csapat. A válogatott erejét mutatja az is, hogy több különböző góllövőnk is volt a mérkőzésen. Ezért az eredményérért nagyon meg kellett dolgoznunk, voltak nehezebb mérkőzéseink is, ahol nem szakadt ki ennyire a gólzsák. Ez az eredmény önbizalmat ad a csapatnak a jövőben. A védekezésünk rendben volt, szervezettek voltunk. Egy kicsit agresszívabb védekezésre biztattam a lányokat most, mert célunk, hogy a mérkőzést labdával és labda nélkül is domináljuk, és ma ezt láthattuk a pályán.

A találkozón sok minden visszaköszönt az edzéseken gyakorolt elemekből, ezt öröm volt látni, meg azt ahogy élvezték a focit

– nyilatkozta Szarvas Alexandra.

Szarvas Alexandra elégedett lehetett. Forrás: MLSZ.hu

A magyar válogatott tíz ponttal áll a kvartettje élén, ezért június 5-én a kilencpontos Azerbajdzsán otthonában alighanem el is dől a csoportelsőség. A Szarvas-legénység négy nappal később Andorra vendéglátásával zárja a vb-selejtezők első körét, majd itteni sikeres szereplés esetén is még két oda-vissza vágós párharcot kéne megnyerni magasabban rangsorolt európai ellenfelekkel szemben ahhoz, hogy kijuthasson a jövő nyári brazíliai világbajnokságra.