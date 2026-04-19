Andorrának egyet sem, a balkáni riválisnak 12-t lőtt a magyar válogatott

A magyar női labdarúgó-válogatott öt nap alatt mindkétszer – 5-0-ra és 7-0-ra – legyőzte Észak-Macedónia csapatát. A világbajnoki selejtező C divíziójában a csoportját négy forduló után is kapott gól nélkül vezeti a magyar válogatott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 10:45
Már tízpontos a magyar válogatott a vb-selejtezős csoportjában Forrás: MLSZ.hu
A 2027-es női labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozata március elején rajtolt, a magyar válogatott a C divízióban kapott helyet. Szarvas Alexandra szövetségi kapitány együttese a nyitányon 0-0-s döntetlent játszott Andorra vendégeként, majd több mint egy év után tudott tétmérkőzést nyerni Azerbajdzsán 1-0-s hazai legyőzésével. Áprilisban aztán folytatódott a kapott gól nélküli széria, és az Észak-Macedónia elleni két találkozón a szerzett gólokból sem volt hiány. Miután kedden idegenben 5-0-ra nyert Magyarország Csányi Diána vezérletével, szombaton Felcsúton 7-0-s sikert aratott a balkáni rivális ellen.

A magyar válogatott továbbra is kapott gól nélkül áll a vb-selejtezős csoportjában, a női csapat sorsa Azerbajdzsán ellen dőlhet el
A magyar válogatott továbbra is kapott gól nélkül áll a vb-selejtezős csoportjában, a női csapat sorsa Azerbajdzsán ellen dőlhet el. Forrás: MLSZ.hu

A magyar válogatott újabb kiütéses sikere Észak-Macedónia ellen

A hazai csapat már az első félidőben 2-0-ra ellépett Mayer Zsófia találatával és egy öngóllal, a szünet után aztán hat perc alatt Pápai Emőke és Mayer is betalált, ezzel eldőlt a találkozó. A hátralévő időben már csak a különbség volt kérdéses, végül úgy lett 7-0 Kaján Zsanett, Nagy Vanessza góljával és Savanya Csilla büntetőjével, hogy Kaján (4-0-nál) tizenegyest is hibázott.

Felcsúton 7-0-ra nyert Magyarország
Felcsúton 7-0-ra nyert Magyarország. Forrás: MLSZ.hu

– Az eredményt leszámítva is jó játékot mutatott a csapat. A válogatott erejét mutatja az is, hogy több különböző góllövőnk is volt a mérkőzésen. Ezért az eredményérért nagyon meg kellett dolgoznunk, voltak nehezebb mérkőzéseink is, ahol nem szakadt ki ennyire a gólzsák. Ez az eredmény önbizalmat ad a csapatnak a jövőben. A védekezésünk rendben volt, szervezettek voltunk. Egy kicsit agresszívabb védekezésre biztattam a lányokat most, mert célunk, hogy a mérkőzést labdával és labda nélkül is domináljuk, és ma ezt láthattuk a pályán. 

A találkozón sok minden visszaköszönt az edzéseken gyakorolt elemekből, ezt öröm volt látni, meg azt ahogy élvezték a focit

nyilatkozta Szarvas Alexandra.

Szarvas Alexandra elégedett lehetett
Szarvas Alexandra elégedett lehetett. Forrás: MLSZ.hu

A magyar válogatott tíz ponttal áll a kvartettje élén, ezért június 5-én a kilencpontos Azerbajdzsán otthonában alighanem el is dől a csoportelsőség. A Szarvas-legénység négy nappal később Andorra vendéglátásával zárja a vb-selejtezők első körét, majd itteni sikeres szereplés esetén is még két oda-vissza vágós párharcot kéne megnyerni magasabban rangsorolt európai ellenfelekkel szemben ahhoz, hogy kijuthasson a jövő nyári brazíliai világbajnokságra.

Női vb-selejtező, C divízió, 3. csoport, 4. forduló:

Magyarország - Észak-Macedónia 7-0 (2-0)
gól: Mayer (21., 51.), Paneva (35., öngól), Pápai (47.), Kaján (68.), Nagy (85.), Savanya (94., 11-esből)

A csoport másik mérkőzésén:
Azerbajdzsán-Andorra 2-0 (1-0)

A csoport állása:
1. Magyarország 10 pont, 2. Azerbajdzsán 9, 3. Észak-Macedónia 3, 4. Andorra 1

Még egy magyar női siker

Az MTI egy másik, a magyar női (kispályás, 5+1 fős) labdarúgást érintő sikerről számolt be vasárnap: a Környe SE csapata megnyerte a socca Bajnokok Ligáját. A nők számára első alkalommal kiírt sorozatban a magyar együttes minden találkozóját megnyerve, magabiztosan diadalmaskodott Portóban.

A környeiek mindhárom csoportmérkőzésüket hozták és jutottak a negyeddöntőbe, ahol a német Eintracht Spandaut győzték le 2-1-re. Az elődöntőben a spanyol Cantabria következett, és egy küzdelmes 2-0-s magyar siker. A fináléban aztán egy színvonalas, kőkemény, taktikus csatában a lengyel Zorza Pegow együttese ellen nyertek 3-0-ra.

A BL legjobb kapusa a magyar csapatkapitány, Terdik Tamara lett, a legjobb játékos címet Krár Edina érdemelte ki, míg a legtechnikásabb soccásnak járó díjat Kirschner Kamilla vehette át.

– Történelmi pillanat ez. Nemcsak klubszinten, hanem a magyar socca szempontjából is. Ami igazán különlegessé teszi ezt a sikert, az a közeg. Fegyelmezetten, pontosan, egymásra figyelve hoztak le a lányok minden egyes meccset. Azt gondolom, hogy ez a győzelem a közösségé. Annak a fajta összetartozásnak, ami túlmutat a pályán – nyilatkozta Móré Bendegúz, a Magyar Socca Sportszövetség elnöke, aki csapatmenedzserként és edzőként segítette a környeieket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

