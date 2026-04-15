Magyar Péter a közmédiában bejelentette, hogy felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását

Magyar Péter, a választást megnyerő Tisza Párt parlamenti listavezetője a közmédia vendége volt szerda reggel. A pártvezetőt jövőbeli terveiről kérdezték, ezekről kevesebb szó esett. Magyar Péter először azt közölte, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, amint hatalomra kerülnek.

2026. 04. 15. 9:10
– Felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását – jelentette be Magyar Péter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában. A miniszterelnök-jelölt a műsorban goebbelsi propagandát és Észak-Koreát emlegetett, de személyeskedésből sem volt hiány. 

Többek között arra is kitért, az ő szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök, és álláspontja szerint a magyar emberek szemében sem az.

A műsorvezető figyelmeztette, kicsit erősnek véli a Sulyok Tamással szembeni kijelentéseit, és arra is felszólította, változtasson a hangnemen, mert nem vele van vitája, pártelnökként pedig igenis kötelessége, hogy megszólítsa a hallgatókat, mert hatszázezren hallgatják jelenleg a műsort, és engedje meg azt is, hogy kérdéseket tegyen fel neki. 

A riporter egyben emlékeztette, a választási kampány véget ért, most már a jövőről kellene beszélni.

Arra a kérdésre, megtartják-e a védett rezsit, a pártelnök úgy reagált, az ügyvezető kormány feladata lesz visszatölteni az energiakészleteket a következő hetekben. Elmondta, hogy ők diverzifikálni fogják a forrásokat, és a lehető legtöbb irányból szerzik majd be az energiát, majd ígéretet tett arra, hogy továbbra is vásárolnak majd orosz olajat. 

Ha akarnánk, sem tudnánk leválni jelenleg az orosz kőolajról, a magyaroknak az az érdeke, hogy három irányból érkezzen a kőolaj. Óriási felelőssége van Orbán Viktornak a következő hetekben

– mondta, kiemelve, reménykednek, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindul a következő időszakban. 

Magyar Péter szeretné megtartani a hatósági árat is, de álláspontja szerint van több megoldás is, ezek egyike, hogy az üzemanyag áfatartalmát csökkentik. – Egyeztetünk a Mol vezetőivel is a következő időszakban – közölte, majd ígéretet tett arra, a tűzifa áfáját is csökkentik.

A Tisza Párt elnöke arra is ígéretet tett, kormányfőként minden magyar embert képviselni fog, a Fidesz-szavazókat is.

A pártelnök a rádióinterjút követően az M1 műsorában folytatta, ahol szintén közölte, a kormányalakítást követően azonnal felfüggesztik a hírszolgáltatást az M1-en, és megteremtik a független, objektív médiát. Magyar Péter itt is goebbelsi propagandát emlegetve ígéretet tett, mindenkit képvisel majd a Tisza Párt által támogatott kormány. A bevándorláspolitikáról közölte, megtartja a déli határon a kerítést, és nem fog beengedni egy bevándorlót sem.

A műsorvezető emlékeztette, törvényi kötelességük a folyamatos hírközlés, ahhoz, hogy felfüggesszék a hírközlést, át kell írniuk a médiatörvényt, erre a pártelnök közölte, törvényesen fognak eljárni.

Arról, hogy sikerül-e hazahozni a befagyasztott uniós forrásokat, Magyar Péter elmondta, az Európai Bizottság elnökével egyeztetett, és négy feltételt fognak teljesíteni ennek érdekében: korrupcióellenes intézkedéseket eszközölnek, visszaszerzik a nemzeti vagyont, valamint függetlenné teszik a magyar nyomozó- és igazságszolgáltatást és visszaadják a magyar sajtó függetlenségét. – Augusztus végéig kiderül, hogy négyezermilliárdot haza tudunk-e hozni. Azon leszünk, hogy hazahozzuk, és jól, hatékonyan használjuk fel – mondta, kiemelve, a magyar kórházakra, kiskórházak fejlesztésére, közlekedésfejlesztésre, energiahatékonyságra fordítják majd ezeket a pénzeket. 

A Fidesz-kormány által létrehozott családtámogatásokkal kapcsolatban azt ígérte, megtartják, ahogyan a 13. havi nyugdíjat is. 

A legfontosabb, hogy fenntartjuk az energiabiztonságot, legyen ez rezsi vagy épp benzin, és ez fenntartható legyen

– sorolta Magyar Péter, azt ígérve, csak jobb lesz minden.  

Magyar Péter mindkét interjúban jelezte, hogy a közmédia után Sulyok Tamáshoz megy, a köztársasági elnök ugyanis mára hívta össze a parlamentbe jutott pártok vezetőit. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
Magyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu