Diego SimeoneBajnokok Ligájahansi flickAtlético MadridFC Barcelona

Flick szerint a Barcelona továbbjutást érdemelt, Simeone egyetlen szóval válaszolt

A Barcelona ugyan nyert 2-1-re Madridban, de 3-2-es összesítéssel az Atlético jutott a BL elődöntőjébe. Hansi Flick az első meccs után élesen kritizálta Kovács Istvánt, a visszavágót követően viszont tartózkodott a játékvezetői teljesítmény értékelésétől. Azt viszont kijelentette Flick: szerinte a Barcelona megérdemelte volna a továbbjutást. Diego Simeone, az Atlético szakvezetője ellentmondásos nyilatkozatot tett a folytatásról.

Koczó Dávid
2026. 04. 15. 7:48
Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője szerint búcsúzó csapata jobban játszott a BL-negyeddöntőben, mint a Diego Simeone vezette Atlético Madrid Fotó: NurPhoto via AFP/Guillermo Martinez
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Barcelona huszonnégy perc alatt ledolgozta az első meccsen emberhátrányban összeszedett 2-0-s hátrányát, ám végül csak 2-1-re tudott nyerni az Atlético Madrid vendégeként, így a két csapat harmadik egymás elleni BL-negyeddöntője végén is Diego Simeone ünnepelhetett: Gerardo Martino és Luis Enrique után most Hansi Flick ült a kiejtett Barca kispadján. A német szakember kommunikációs stratégiát váltott: míg Flick a párharc első meccse után élesen kritizálta Kovács István játékvezetését, a visszavágót követően nem volt hajlandó Clément Turpin teljesítményéről beszélni. Mindkét bíró adott piros lapot a Barcelonának.

Diego Simeone ünnepel a Hansi Flick irányította Barcelona kiejtése után, s az Atlético Madrid BL-győzelmét is lehetséges tartja. Fotó: AFP/Javier Soriano

Ráadásul a két eset is nagyon hasonló volt: Barcelonában Pau Cubarsí, a madridi visszavágón Eric García szabálytalankodott utolsó emberként, s mindkétszer VAR-vizsgálat után villant a piros a sárga helyett.

 

Flick: A Barcelona érdemelt továbbjutást

Néhány játékosával ellentétben Flick ezúttal nem akart belemenni a játékvezetés témájába.

– Nektek jó, ha a játékvezetésről beszélek, de nem akarok, ezen már nem tudok változtatni – fogta vissza magát Flick, aki a saját játékosait dicsérte. – Nagyszerű meccset játszottunk, létszámhátrányban is. Nem volt szerencsénk. Az első félidőben több gólt kellett volna szereznünk, az ő találatuk váratlan volt. A két meccs alapján megérdemeltük volna az elődöntőbe jutást – jelentette ki a német edző, aki tavaly a BL-döntő kapujába vezette a Barcelonát, ám az Inter az utolsó pillanatban hosszabbításra mentette, majd a maga javára fordította az akkori elődöntőt.

 

Simeone és az Atlético a BL-győzelemről álmodik

Diego Simeone persze nem osztja kollégája nézetét, arra a kérdésre, hogy miként tudja felvenni együttese a legjobb csapatokkal a versenyt, egyetlen szóval válaszolt: – Gólokkal.

Az argentin szakember harmadszor jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe az Atléticóval, az előző két alkalommal is a Barcelona volt a negyeddöntős áldozat, s mind 2014-ben, mind 2016-ban a finálé is összejött, ott aztán mindkétszer a Real Madrid ellen buktak el a Matracosok.

– Nem könnyű háromszor kiejteni a Barcelonát, mi megtettük elszántsággal és szívvel. Nem izgultam, bár az elején nagy hibákat követtünk el, de felálltunk és feljavultunk – mondta Simeone, aki egyértelmű utalást tett arra, hogy csapatával megcélozza a budapesti BL-döntőt.

Lelkesen várjuk a további három meccsünket, tisztelettel és alázatosan, de céltudatosan.

Nem kell matekzseninek lenni hozzá: a három BL-meccs úgy jön ki, ha az Atlético továbbjut az elődöntőből, amelyben az Arsenal vagy a Sporting lesz az ellenfele.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

Kedd

Szerda

  • Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1)
    Az első mérkőzésen: 1-0.
  • Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 21.00
    Az első mérkőzésen: 2-1.

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide kattintva nézheti meg.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
