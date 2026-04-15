Flick szerint a Barcelona továbbjutást érdemelt, Simeone egyetlen szóval válaszolt

A Barcelona huszonnégy perc alatt ledolgozta az első meccsen emberhátrányban összeszedett 2-0-s hátrányát, ám végül csak 2-1-re tudott nyerni az Atlético Madrid vendégeként, így a két csapat harmadik egymás elleni BL-negyeddöntője végén is Diego Simeone ünnepelhetett: Gerardo Martino és Luis Enrique után most Hansi Flick ült a kiejtett Barca kispadján. A német szakember kommunikációs stratégiát váltott: míg Flick a párharc első meccse után élesen kritizálta Kovács István játékvezetését, a visszavágót követően nem volt hajlandó Clément Turpin teljesítményéről beszélni. Mindkét bíró adott piros lapot a Barcelonának.

Diego Simeone ünnepel a Hansi Flick irányította Barcelona kiejtése után, s az Atlético Madrid BL-győzelmét is lehetséges tartja. Fotó: AFP/Javier Soriano

Ráadásul a két eset is nagyon hasonló volt: Barcelonában Pau Cubarsí, a madridi visszavágón Eric García szabálytalankodott utolsó emberként, s mindkétszer VAR-vizsgálat után villant a piros a sárga helyett.

Flick: A Barcelona érdemelt továbbjutást

Néhány játékosával ellentétben Flick ezúttal nem akart belemenni a játékvezetés témájába.