Magyar PéterFideszTisza Párt

Már 141 képviselője van a Tisza Pártnak

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatója szerint a Tisza Párt 141 mandátumra számíthat, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig hatra. A 106 egyéni választókerületből 96-ban Magyar Péter jelöltjei nyertek, listáról pedig 45 mandátumra számíthatnak. Hivatalos végeredmény várhatóan ma délután lesz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 14:33
Fotó: Képernyőfotó
A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatója szerint a Tisza Párt 141 mandátumra számíthat, a Fidesz–KDNP 52-re, a Mi Hazánk Mozgalom pedig hatra. A legújabb mandátumot listáról szerezte a Tisza Párt. A feldolgozottság jelenleg 99,68 százalékon áll. Hivatalos végeredmény várhatóan ma délután lesz.

Fotó: Képernyőfotó

A 106 egyéni választókerületből 96-ban Magyar Péter jelöltjei nyertek, listáról pedig 45 mandátumra számíthatnak.

Pénteken 15 egyéni választókerületben dolgozták fel az összes szavazatot, ezek közül három körzetben veszítette el néhány száz szavazatnyi előnyét a fideszes jelölt. A Fidesz elsőként a nyírbátori szavazókörzetet veszítette el: Simon Miklós 174 szavazatos előnyéből 1118 szavazatos hátrány lett Barna-Szabó Tímeával szemben.

A tolnai 2-es számú, dombóvári választókerületben Szijjártó Gábor megelőzte a külképviseleti szavazatokkal Csibi Krisztinát. A fideszes politikusnak – aki Potápi Árpád halála után, időközin lett a térség képviselője 2025 elején – a mostani számlálás előtt 422 szavazatnyi előnye volt, ebből 653 szavazatnyi hátrány lett.

A paksi körzetben volt a második legszorosabb az állás: a kormánypárti Süli János csak 138 szavazattal vezetett a tiszás Cseh Tamás előtt. Ma 2053 szavazatot számláltak meg, ebből Cseh 1542-t kapott, Süli 511-et, így Cseh hátránya végül 893 szavazatos előnybe fordult át.

Gyopáros Alpár egyébként már biztosan képviseli körzetét a parlamentben a Fidesz–KDNP-t színeiben.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
