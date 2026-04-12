Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Megszólalt a Nemzeti Választási Iroda vezetője

A választók csaknem 80 százaléka járult az urnákhoz.

2026. 04. 12. 20:34
Fotó: Balogh Dávid
A Nemzeti Választási Iroda elnöke egy sajtótájékoztatón ismertette a választások jelenlegi állását. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda vezetője kiemelte,  

317 ezer levélszavazat érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához.

Az elnök elmondta, a választás.hu hivatalos oldalán folyamatosan frissítik az adatokat, várhatóan hajnali 3 órára végeznek a bizottságok a csaknem hatmillió szavazat megszámlálásával.

Nagy Attila hozzátette, a szavazók csaknem 80 százaléka járult az urnákhoz, amely történelmi méretű adat.

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke kiemelte, 

a választás kitűzésétől a mai napig több mint 300 határozatot hoztunk. 

Hozzátette, jelenleg is több mint tízezer szavazókörben folyik a munka. Az NVB elnöke emellett kiemelte, a következő napokban kaphatunk pontos képet a választások eredményével kapcsolatban. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
