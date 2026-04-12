Megszólalt a Nemzeti Választási Iroda vezetője

A Nemzeti Választási Iroda elnöke egy sajtótájékoztatón ismertette a választások jelenlegi állását. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda vezetője kiemelte,

317 ezer levélszavazat érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához.

Az elnök elmondta, a választás.hu hivatalos oldalán folyamatosan frissítik az adatokat, várhatóan hajnali 3 órára végeznek a bizottságok a csaknem hatmillió szavazat megszámlálásával.

Nagy Attila hozzátette, a szavazók csaknem 80 százaléka járult az urnákhoz, amely történelmi méretű adat.

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke kiemelte,

a választás kitűzésétől a mai napig több mint 300 határozatot hoztunk.

Hozzátette, jelenleg is több mint tízezer szavazókörben folyik a munka. Az NVB elnöke emellett kiemelte, a következő napokban kaphatunk pontos képet a választások eredményével kapcsolatban.