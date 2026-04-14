Bankszámlákkal mosták tisztára a csalásokból származó pénzt – tizenegy ember ellen emeltek vádat

Mintegy 55 millió forintot mostak tisztára egy online csalásokhoz kapcsolódó hálózat tagjai, akik bankszámlákat biztosítottak a bűncselekményekhez. Az ügyben tizenegy ember ellen emeltek vádat Kecskeméten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 14. 10:23
Tizenegy személy ellen emelt vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség, akik online csalásokhoz bankszámlaszámokat biztosítottak, és mintegy 55 millió forintot moshattak tisztára.

Illusztráció. Fotó: Shutterstock/Jeremy Clein 

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivőjének keddi tájékoztatása szerint az ügy elsőrendű vádlottja 2023-ban egy ismeretlenül maradt megbízó kérésére, pénzért elvállalta, hogy keres olyanokat, akik jutalék ellenében rendelkezésre bocsátják bankszámlájukat.

A férfi a lehetőségről tájékoztatta egy budapesti ismerősét – az ügy másodrendű vádlottját –, 

aki hét embert, köztük a barátnőjét is rávett, hogy adja át bankszámlaszámait.

A számlatulajdonosok egy része a pénzek felvételében, illetve valutavásárlásokban is részt vett. A felvett összegek – a beígért jutalékok kifizetése után – a fővárosi férfin keresztül az elsőrendű vádlotthoz kerültek, aki a pénzeket a megbízójának továbbította – írta a főügyészség.

A két vádlott által szerzett bankszámlákra nyolc bűncselekményből nagyjából 55 millió forint érkezett. Ebből mintegy 37 millió forint egy kunszentmiklósi sértett sérelmére elkövetett csalásból származott. 

A pénz legnagyobb részét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfi vette fel hat budapesti bankautomatából csaknem hatvan részletben, a másodrendű vádlott kíséretében.

A bűncselekményen a budapesti férfi közel kétmillió forintot keresett, a számlájukat átadó pénzmosók pedig ennek tizedét kapták

 – közölte.

A főügyészség az első és másodrendű vádlottakat különösen nagy értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosással, a többi vádlottat pénzmosással vádolja. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mihádák Zoltán)

               
       
       
       

