Ötmillió forintot csaltak ki egy idős asszonytól a kecskeméti álrendőrök

A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint egy 76 éves nőt április 9-én egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, és közölte vele, hogy a fiát a rendőrök komoly bűncselekmény miatt őrizetbe vették. Az álügyvéd megnyugtatta az asszonyt, hogy pénzért szabadlábra helyezik a férfit. Az asszony az utasítások alapján

ötmillió forintot tett egy zacskóba,

amit a kerítésére akasztott. Úgy tudta, a pénzért civil ruhás rendőrök mennek majd.

Néhány óra múlva kiderült, hogy csalás áldozatává vált, és feljelentést tett. Aprólékos vallomása alapján a nyomozóknak sikerült az elkövetőkhöz köthető telefonszámokat és autókat lenyomozni.

Az eljárás során kiderült, hogy a 20 és 25 éves elkövetőpáros további három idős embert is átvert április 8. és 10. között. Mindenkinek azt mondták, hogy a gyermekeiket elfogták a rendőrök, és pénz, ékszer kell a kiszabadításukhoz.

A gyanútlan sértettek összességében több millió forintnyi értéket adtak át a csalóknak, akiket a rendőrök egy igazoltatás során elfogtak. A két külföldit csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd mindkettejüket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat – írták.

A rendőrök még vizsgálják, hogy az elkövetők gyanúsíthatóak-e további, hasonló bűncselekménnyel.

