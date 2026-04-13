Ötmillió forintot csaltak ki egy idős asszonytól a kecskeméti álrendőrök

Az unokázós csalók több idős embert is megkárosítottak. A két román állampolgárt őrizetbe vették.

Forrás: MTI2026. 04. 13. 14:39
A kecskeméti nyomozók a napokban két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik rendőrnek kiadva magukat unokázós csalással több idős embert is megkárosítottak – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Illusztráció. Fotó: Shutterstock

A tájékoztatás szerint egy 76 éves nőt április 9-én egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, és közölte vele, hogy a fiát a rendőrök komoly bűncselekmény miatt őrizetbe vették. Az álügyvéd megnyugtatta az asszonyt, hogy pénzért szabadlábra helyezik a férfit. Az asszony az utasítások alapján

ötmillió forintot tett egy zacskóba,

amit a kerítésére akasztott. Úgy tudta, a pénzért civil ruhás rendőrök mennek majd.

Néhány óra múlva kiderült, hogy csalás áldozatává vált, és feljelentést tett. Aprólékos vallomása alapján a nyomozóknak sikerült az elkövetőkhöz köthető telefonszámokat és autókat lenyomozni.

Az eljárás során kiderült, hogy a 20 és 25 éves elkövetőpáros további három idős embert is átvert április 8. és 10. között. Mindenkinek azt mondták, hogy a gyermekeiket elfogták a rendőrök, és pénz, ékszer kell a kiszabadításukhoz.

A gyanútlan sértettek összességében több millió forintnyi értéket adtak át a csalóknak, akiket a rendőrök egy igazoltatás során elfogtak. A két külföldit csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd mindkettejüket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat – írták.

A rendőrök még vizsgálják, hogy az elkövetők gyanúsíthatóak-e további, hasonló bűncselekménnyel.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

